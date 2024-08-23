scorecardresearch
उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।

Aryan Jakhar
New Delhi ,UPDATED: Aug 23, 2024 09:39 IST
Weather Update: IMD ने Delhi में 2-3 दिनों तक हल्की बारिश की भविष्यवाणी की

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में हल्की बारिश के साथ दिन में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी में 2-3 दिनों तक गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान और भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।

IMD द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी

आईएमडी ने हिमालयी राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। 23 अगस्त से 26 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में और 27 अगस्त को राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा, "22 और 23 अगस्त को उत्तराखंड में तथा 25 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।"

IMD ने इस हफ़्ते हल्की बारिश की भविष्यवाणी की

आईएमडी ने सप्ताह के दौरान मध्य भारत, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में व्यापक रूप से हल्की/मध्यम वर्षा तथा मराठवाड़ा में छिटपुट वर्षा होने की भी भविष्यवाणी की है।

बारिश से त्रिपुरा में भारी क़हर

इस बीच, त्रिपुरा में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लापता हैं। अगले 6-7 दिनों में त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने 25 अगस्त को राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया था।

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया कि शांतिरबाजार के अश्वनी त्रिपुरा पारा और देबीपुर में भूस्खलन के बाद दस लोग मलबे में दब गए। उन्होंने कहा, "मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह एक अपूरणीय क्षति है। राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में 4 लाख रुपये देने की घोषणा की है।" इससे पहले राजस्व विभाग के सचिव बृजेश पांडे ने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य में करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राइफल्स ने एक विज्ञप्ति में बताया कि पूरे राज्य में 750 से अधिक लोगों को निकाला गया है।

Abhishek
Aug 23, 2024