MBA करना चाहते हैं: AIMA MAT 2024 का रजिस्ट्रेशन शुरू

ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (AIMA) ने दिसंबर 2024 में मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट (MAT) के लिए वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो AIMA की आधिकारिक वेबसाइट mat.aima.in पर जा सकते हैं। CBT 1 परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2024 है।

सीबीटी 2 परीक्षा के लिए पंजीकरण

सीबीटी 2 परीक्षा के लिए पंजीकरण 15 दिसंबर, 2024 तक खुला है। इस दौर के लिए एडमिट कार्ड 18 दिसंबर को जारी किए जाएंगे, जबकि परीक्षा 22 दिसंबर, 2024 को होगी। इसके अलावा, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (AIMA) ने दिसंबर 2024 MAT परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 6 सितंबर को शुरू की। MAT परीक्षा 7 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी।

पात्रता मापदंड

AIMA MAT 2024 परीक्षा किसी भी विषय के स्नातकों के लिए खुली है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में अपने स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन करने के पात्र हैं, जिससे आवेदकों की एक विस्तृत श्रृंखला परीक्षा में भाग ले सकती है।

आवेदन शुल्क

MAT दिसंबर 2024 के लिए आवेदन शुल्क 2,100 रुपये है। जो उम्मीदवार अतिरिक्त परीक्षा मोड (जैसे पेपर-आधारित और कंप्यूटर-आधारित दोनों) का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें 1,500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

परीक्षा कार्यक्रम

पेपर-आधारित टेस्ट (PBT) के लिए, परीक्षा 14 दिसंबर, 2024 को निर्धारित है, पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है। कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) की दो तिथियां हैं- 7 दिसंबर और 22 दिसंबर। 7 दिसंबर CBT के लिए पंजीकरण 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि 22 दिसंबर CBT की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। अगस्त सत्र के लिए, MAT परीक्षा 14 अगस्त से 25 अगस्त, 2024 तक हुई थी।