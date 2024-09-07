Business Idea: बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने नौकरी छोड़ी, अब हर साल कमाते हैं 54 लाख रूपये

scorecardresearch
बेंगलुरु के एक व्यक्ति, जो कभी एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, ने लेखन और डिजिटल बिजनेस के अपने जुनून को पूरा करने के लिए अपनी हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ कर कई लोगों को चौंका दिया। 54 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने के बावजूद, परंतप चौधरी ने फैसला किया कि अब बदलाव का समय आ गया है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 7, 2024 12:44 IST
बेंगलुरु के एक व्यक्ति, जो कभी एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, ने लेखन और डिजिटल बिजनेस  के अपने जुनून को पूरा करने के लिए अपनी हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ कर कई लोगों को चौंका दिया। 54 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने के बावजूद, परंतप चौधरी ने फैसला किया कि अब बदलाव का समय आ गया है।

लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने अपने विचार साझा किए

लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने अपने विचार साझा किए। परंतप चौधरी ने लिखा उनका मानना है कि "पैसे से अधिकांश चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं।" उन्होंने कहा, "मैंने 6 महीने पहले दौड़ छोड़ दी थी ताकि मैं अपना जीवन जी सकूं, अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकूं और एक ऐसा व्यवसाय बना सकूं जो दूर से भी चलाया जा सके। 

लेखन की दुनिया में कदम

कई सालों तक स्टार्टअप में काम करने के बाद, चौधरी ने लेखन की दुनिया में कदम रखा, जो लंबे समय से उनका शौक रहा है। उन्होंने माना कि शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने आला और प्रामाणिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करके अपनी स्थिति मजबूत की।

नई ज़िंदगी में चुनौतियां नहीं

चौधरी की नई ज़िंदगी में चुनौतियां नहीं हैं - उन्होंने कहा, "मैं अपनी पुरानी नौकरी में पिछले 90 दिनों में 9.81 लाख रुपये कमा सकता था, लेकिन मैंने उससे 10% से भी कम कमाया।" उन्होंने कहा, "मैंने इन तीन महीनों में पिछले तीन सालों से ज़्यादा जिया है।" परंतप चौधरी की यात्रा ने कई ऑनलाइन यूजर्स को यह एहसास करने के लिए प्रेरित किया है कि सफलता केवल संख्याओं के बारे में नहीं है - यह संतुष्टि पाने के बारे में है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 7, 2024