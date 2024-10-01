फ्राड से बिज़नेसमैन भी नहीं बच पा रहे, आप कैसे बचेंगे

पंजाब के लुधियाना में वर्धमान ग्रुप के प्रमुख एसपी ओसवाल के साथ 7 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में नया खुलासा हुआ है। इस ठगी के बाद अब लग रहा है कि बड़े बडे बिजनेसमैन भी ठगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। आम आदमी इन ठगों के महाजाल से कैस बच पाएगा। दरअसल मामला हुआ यूं कि फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर आरोपियों ने एस पी ओसवाल को ठग लिया। असली दिखाने के चक्कर में ठगों ने सुप्रीम कोर्ट में फर्जी सुनवाई भी की, जिसमें फर्जी वकील बनकर एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा था।

लेकिन ये सब वीडियो कॉल पर हो रहा था पूरी कहानी पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर एसपी ओसवाल को फोन किया और कहा कि आपके कुछ दस्तावेज मिले हैं। जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। यह मामला ईडी को दिया जा रहा है। वहीं, उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइबर ठगों ने सीबीआई ऑफिस से बात करने का झांसा देकर एसपी ओसवाल को वीडियो कॉल भी की।

'सुप्रीम कोर्ट की फर्जी सुनवाई'

इतना ही नहीं, जब उनसे पैसों की बातचीत हुई तो उनके बचाव के लिए फोन पर सुप्रीम कोर्ट की फर्जी सुनवाई भी चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति फर्जी वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा था और उसका नाम लेकर सुनवाई हो रही थी। ओसवाल ने इसी के चलते एसपी ओसवाल ने एक-एक करके साइबर ठगों को चार करोड़ और फिर तीन करोड़ दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बाद एस पी ओसवाल को ठगी का पता चला तो वो पुलिस के पास पहुंचे। अब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

'5 करोड़ 25 लाख रुपये बरामद'

डीसीपी जसकिरनजीत सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के दो दिन बाद हमारी साइबर क्राइम टीम ने अच्छा काम किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 करोड़ 25 लाख रुपये बरामद किए. उन्होंने कहा कि कारोबारी सतर्क रहें। साइबर अपराधी बेहद प्रोफेशनल तरीके से इन वारदातों को अंजाम देते हैं. मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और खुलासे हो सकते हैं।

सवाल ये है कि दिग्गज कारोबारी ठगों से बच नहीं पा रहे हैं और आम आदमी तो इन महाठगों से कैसे बच पाएगा।