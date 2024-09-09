scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतआ गया फैसला! दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए बड़ी खबर

आ गया फैसला! दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए बड़ी खबर

दीवाली आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या बम-पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलेगी। सरकार या सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आ सकता है? तो इस बार दीवाली में क्या होगा? इसका जवाब मिल गया है। दिल्ली में इस साल भी पटाखों की बिक्री, उत्पादन और स्टोरेज पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2024 19:35 IST
आ गया फैसला! दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए बड़ी खबर
आ गया फैसला! दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए बड़ी खबर

दीवाली आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या बम-पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलेगी। सरकार या सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आ सकता है? तो इस बार दीवाली में क्या होगा? इसका जवाब मिल गया है। दिल्ली में इस साल भी पटाखों की बिक्री, उत्पादन और स्टोरेज पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी बैन का फैसला लिया गया है। ये बैन 1 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बैन की वजह?

अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस फैसले की वजह क्या है? दरअसल सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि इस बैन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और रेवेन्यू विभाग साथ मिलकर काम करेंगे।

गोपाल राय का कहना है

गोपाल राय का कहना है कि इस फैसले के सफल बनाने के लिए सरकार के जरिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।  हालांकि सरकार के लिए पटाखों पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि बैन के बावजूद लोग पटाखे फोड़ने से बाज नहीं आते और ब्लैक में धड़ल्ले से पटाखों बेचे जाते हैं। दिवाली पर प्रदूषण इस हद तक बढ़ जाता है कि सांस लेने में तकलीफ के अलावा आंखों में भी चुभन होती है। 

दरअसल हर साल दिवाली के आस-पास दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है और लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में पटाखों पर बैन लगाने से पर्यावरण दूषित होने से बचेगा और जनता को भी सांस लेने में होने वाली परेशानी कम होगी।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 9, 2024