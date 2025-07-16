दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों फेक वेडिंग पार्टी (Fake Wedding Party) का ट्रेंड चल रहा है। यह एक अनोखी पार्टी है। इस पार्टी में न कोई दूल्हा होता है और ही न दुल्हन। जी हां, इस पार्टी में सिर्फ शादी जैसा माहौल होता है। लोग एथनिक कपड़े पहनकर पहुंचते हैं। पार्टी में ढोल-नगाड़े बजते हैं, डांस होता है और पनीपुरी से लेकर तंदूरी रोटी तक हर स्वाद का मजा मिलता है।

क्या होती है फेक वेडिंग पार्टी? (What is a Fake Wedding Party?)

फेक वेडिंग यानी ऐसी पार्टी जिसमें असल में कोई शादी नहीं हो रही होती। न बारात, न फेरे, न पंडित और न ही रिश्तेदारों का हंगामा हो रहा है। इसमें सिर्फ पार्टी का माहौल होता है। पार्टी की सजावट, म्यूजिक, इंडियन ड्रेस कोड, खाना और ढेर सारी मस्ती होती है जैसे असल किसी शादी में होती है। इस कॉन्सेप्ट को खास तौर पर यंग प्रोफेशनल्स, सिंगल्स और पार्टी लवर्स पसंद कर रहे हैं जो बिना किसी फैमिली टेंशन के शादी जैसा फील लेना चाहते हैं।

हर वीकेंड हो रही बुकिंग

दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों में कई प्राइवेट वेन्यू अब खास तौर पर फेक वेडिंद इवेंट्स (Fake Wedding Events) ऑर्गनाइज कर रहे हैं। सैनीक फार्म्स, गाजियाबाद और नोएडा के कुछ लोकेशनों पर हर हफ्ते ऐसी पार्टियां हो रही हैं। इवेंट मैनेजमेंट ₹1499 जैसे टिकट रेट पर लोगों को इनवाइट करते हैं। कुछ जगहों पर Free Cocktail in Ethnic Wear जैसी स्कीम्स भी चल रही हैं।

क्यों हो रहा है ये ट्रेंड पॉपुलर? (Why is Fake Wedding Trend becoming popular?)

शहरों की थकान भरी जिंदगी में लोगों को मस्ती का बहाना चाहिए। वहीं असली शादियों में मिलने वाले रिश्तेदारों के तानों और सवालों से भी लोग अब परेशान हो चुके हैं। ऐसे में फेक वेडिंग पार्टीद उन्हें शादी का माहौल देती हैं।

इस ट्रेंड के ज़रिए लोग अपने पुराने एथनिक ऑउटफिट्स को भी बाहर निकाल पा रहे हैं। जो शेरवानी या साड़ी सालों से अलमारी में रखी थी, जिसे सिर्फ शादी या ऑफिस की एथनिक डे पर ही पहनने का मौका मिलता था अब उसे पहनने के लिए फेक वेडिंग एक सही स्टेज बन रही है।

सोशल मीडिया पर भी खूब हो रहा वायरल

Instagram और रील्स पर #FakeWedding ट्रेंड कर रहा है। लोग यहां डांस, खाना और मस्ती की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं जो देखने वालों को भी ये पार्टी अटेंड करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं।

एक्सपर्ट्स की राय

सोशल कल्चर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले वक्त में फेक वेडिंग असली शादियों से ज्यादा आम हो सकती हैं। जैसे पहले लोग Halloween Parties को विदेशी कहकर हंसी उड़ाते थे, लेकिन आज ये पार्टी पूरे देश में फेमक हो चुका हैं। ऐसे में फेक वेडिंग्स भी नए जमाने की पार्टी कल्चर का हिस्सा बन सकती हैं।