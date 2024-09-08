SSC CHSL 2024 Tier-1 Result घोषित, यहां से करें डाउनलोड
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC CHSL टियर-I परीक्षा 2024 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 1 जुलाई से 11 जुलाई 2024 तक कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। टियर-II परीक्षा का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा और व्यक्तिगत अंकों के साथ अपडेट की गई उत्तर कुंजी जल्द ही उपलब्ध होगी।
एसएससी सीएचएसएल टियर-I 2024 परिणाम कैसे जांचे?
1. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं
2. होमपेज पर, परिणाम लिंक पर क्लिक करें
3. सूची 1 और सूची 2 के लिए "SSC CHSL टियर I परिणाम 2024" का चयन करें
4. रोल नंबर और अन्य विवरण के साथ एक पीडीएफ फाइल खुलेगी
5. फ़ाइल डाउनलोड करें और संदर्भ के लिए एक प्रति सुरक्षित रखें।
एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परिणाम 2024 की जांच और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी का उपयोग परिणामों के मूल्यांकन के लिए किया गया। योग्य और अयोग्य दोनों उम्मीदवारों के अंक जल्द ही एसएससी वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे।
आगे की अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से SSC की आधिकारिक साइट की जाँच करे
कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित टियर-I परीक्षा का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 3,712 रिक्तियों को भरना है। आगे की अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से SSC की आधिकारिक साइट की जाँच करनी चाहिए।