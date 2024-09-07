दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्किंग करने से पहले दस बार सोचना !

दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। दिल्ली निवासी दीपक गोसाईं ने सोचा कि जैसे दिल्ली मेट्रो में कार पार्क करके चले जाते हैं ऐसे ही एयरपोर्ट पर कार पार्क करके चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बिल कितना आएगा, 500 रूपये। लेकिन ये तो हद हो गई जब दीपक गोसाईं को पता चला कि बिल आया है 500 रूपये और उस पर 880 का जीएसटी भी लग गया। लेकिन मामला यहीं नहीं रूका। बिल का भुगतान भी कोई बड़ी बात नहीं थी। दीपक गोसाईं को पता चला कि उनकी कार का गेट टूटा और पूरी कार खरोंच भी आ गईं हैं।

दीपक ने अपना पूरा गुस्सा एक्स पर पोस्ट करके निकाला है।

दीपक ने लिखा कि 17 अगस्त को अपनी कार टर्मिनल 3 के मल्टी-लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) में पार्क की थी। जब वह 26 अगस्त को वापस लौटे तो उन्हें पार्किंग शुल्क के लिए 4,889.83 रुपये और जीएसटी के लिए 880.17 रुपये का बिल देखकर आश्चर्य हुआ।

दीपक ने लिखा कि पार्किंग की लागत दिल्ली से लखनऊ की राउंड-ट्रिप फ्लाइट की तुलना में अधिक महंगी थी, जो 2,836 रुपये जितनी कम हो सकती है। दीपक के इस पोस्ट के बाद लोग सोचने लगे है कि क्या वाकई दिल्ली एयरपोर्ट पर गाडी पार्क करके पांच दिन जाना सही फैसला है।

बहुत कम लोगों को पता है कि टर्मिनल 3 पर वाहन के लंबे समय तक खड़े रहने पर पार्किंग शुल्क बढ़ता है। पहले 30 मिनट के लिए यह 120 रुपये से शुरू होता है, अगले 30 मिनट के लिए 170 रुपये तक बढ़ जाता है, और फिर पांच घंटे तक 100 रुपये प्रति घंटे हो जाता है। उसके बाद, यह 24 घंटे के लिए 600 रुपये हो जाता है। गोसाईं के नौ दिन के पार्किंग के कारण उन्हें भारी बिल का भुगतान करना पड़ा। इस मुद्दे के बारे में उनकी पोस्ट अब एक्स से हटा दी गई है।