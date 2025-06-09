Stock in Focus: अगर आपके पोर्टफोलियो में सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy), एनटीपीसी ग्रीन (NTPC Green), अडानी ग्रीन (Adani Green), एशियन पेंट्स (Asian Paints) और आरआईएल (RIL) का शेयर है तो यह खबर आपके लिए है।

एलजीटी वेल्थ के चकरी लोकप्रिया का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट और कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) में कटौती के हालिया कदम से घरेलू बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट को 50 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) से घटाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया है और सीआरआर को 100 बीपीएस घटा दिया है।

बिजनेस टुडे से बातचीत करते हुए चकरी लोकप्रिया ने चुनिंदा शेयरों पर भी अपनी राय रखी। सुजलॉन एनर्जी के बारे में एक्सपर्ट ने कहा कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश को कैपिटलाइज करने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में सुजलॉन के मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डाला और कहा कि हाल ही में प्रमोटर हिस्सेदारी बिक्री के बावजूद कंपनी के लिए पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है।

एशियन पेंट्स पर बोलते हुए एक्सपर्ट ने सावधानी बरती। उन्होंने बताया कि पेंट इंडस्ट्री में नई कंपनियों के आने से काफी कंपीटिशन बढ़ा है जिससे एशियन पेंट्स जैसे मौजूदा प्लेयर्स की बाजार हिस्सेदारी घट रही है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कम मार्जिन और प्रॉफिटैबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। एक्सपर्ट ने कहा कि वैल्यूएशन अपने पहले के उच्च स्तर पर लौटने की संभावना नहीं है। एक्सपर्ट ने कहा कि मैं इस क्षेत्र से बचना चाहूंगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर एक्सपर्ट ने कहा कि शेयर ने पिछले कुछ समय से कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन आरआईएल अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ ब्रॉर्डर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए तैयार है, क्योंकि यह अभी भी एक कम वैल्यूएशन वाला शेयर है।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर एक्सपर्ट ने कहा कि ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अभी उनके सामने काफी विस्तार की गुंजाइश है।