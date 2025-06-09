Bandhan Bank Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक (Bandhan Bank) के स्टॉक में आज जबरदस्त तेजी दर्ज की जा रही है। सुबह 11:55 बजे तक शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था।

बैंक का शेयर आज 174.80 रुपये पर खुला था और 6% से ज्याद चढ़कर अपने इंट्राडे हाई 185.75 रुपये को टच कर गया है। चलिए जानते हैं आखिर शेयर में आज यह तेजी क्यों देखने को मिल रही है।

क्यों है बंधन बैंक में तेजी?

आज बैंक के शेयर में यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:46 बजे तक बैंक के 22,61,787 (22.6 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Bandhan Bank Share Price

दोपहर 12:03 बजे तक एनएसई पर बैंक का शेयर 6.67% या 11.58 रुपये चढ़कर 185.13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 6.62% या 11.50 रुपये की तेजी के साथ 185.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Bandhan Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 44 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 28 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

Bandhan Bank Q4 FY25 Results

बंधन बैंक ने Q4FY25 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NII) में 3.6% की साल-दर-साल गिरावट दर्ज की, जो एक साल पहले ₹2,860 करोड़ से कम होकर ₹2,756 करोड़ हो गई। नेट रेवेन्यू ₹3,456 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में ₹3,560 करोड़ से थोड़ा कम है।

मार्च तिमाही में ग्रौस एनपीए 4.7% और नेट एनपीए 1.3% रहा जो पिछले तीन महीनों की तुलना में काफी हद तक स्थिर रहा।