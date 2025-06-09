scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस खबर के बाद रॉकेट बना MCX का शेयर! आज एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा भाव - Details

शेयर आज 6% से ज्यादा चढ़कर अपने फ्रेश 52 Week High 7,970 रुपये को टच किया है। MCX के शेयर में यह तेजी एक बड़े अपडेट के बाद आई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 9, 2025 11:23 IST

MCX Share Price: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के शेयरों में सोमवार 9 जून को बीएसई पर बंपर तेजी देखने को मिल रही है। शेयर आज 6% से ज्यादा चढ़कर अपने फ्रेश 52 Week High 7,970 रुपये को टच किया है। 

MCX के शेयर में यह तेजी एक बड़े अपडेट के बाद आई है। दरअसल शुक्रवार 6 जून को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था उसे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है जो भारत के लिए पहली बार है। 

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि एमसीएक्स द्वारा शुरू किए जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट से जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और बड़े उपभोक्ताओं को मूल्य अस्थिरता से बचाव करने और इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में दक्षता बढ़ाकर मूल्य जोखिमों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

इस डेवलपमेंट को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे भारत के एनर्जी मार्केट में गहराई आएगी और देश को अधिक गतिशील और टिकाऊ एनर्जी क्षेत्र की ओर बढ़ने में सहायता मिलेगी।

एमसीएक्स की एमडी और सीईओ प्रवीणा राय ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव की शुरुआत भारत के कमोडिटी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रतिभागियों को बिजली मूल्य जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक विश्वसनीय, पारदर्शी और विनियमित मंच प्रदान करेंगे, जो रिन्यूएबल और बाजार-आधारित सुधारों के कारण अधिक गतिशील होते जा रहे हैं। 

MCX Share Price

सुबह 10:59 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 6.66% या 494 रुपये चढ़कर 7,912 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 6.25% या 463.45 रुपये की तेजी के साथ  7883.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

MCX Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 39 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 69 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 117 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3  साल में 500 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 561 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 9, 2025