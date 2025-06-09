scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारखरीद लीजिए टाटा ग्रुप का ये शेयर! दिग्गज ब्रोकरेज Axis Securities ने की बड़ी भविष्यवाणी - इतना होगा प्रॉफिट

दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने टाटा ग्रुप के एक शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी की है जिसने दो साल में निवेशकों को पैसा 3 गुना कर दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 9, 2025 11:48 IST

Tata Stock to BUY: सोमवार 9 जून को शेयर बाजार में तेजी के बीच आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने टाटा ग्रुप के एक शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी की है जिसने दो साल में निवेशकों को पैसा 3 गुना कर दिया है। 

हम आज ज़ूडियो और वेस्टसाइड की पेरेंट कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Ltd) की बात कर रहे हैं। ब्रोकरेज Axis Securities के मुताबिक अगले 3-6 महीने में यह शेयर 10% ऊपर जा सकता है। 

Trent पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि कंपनी का अलग बिजनेस मॉडल, प्राइवेट लेबल पर जोर, कुशल स्टोर मैनेजमेंट और तेजी से इन्वेंट्री टर्नओवर कंपीटिटर से बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखता है। ब्रोकरेज के मुताबिक आने वाली तिमाहियों में मजबूत गति जारी रहने की संभावना है, जिसे आरबीआई द्वारा हाल ही में की गई 50 बेसिस प्वाइंट की दर कटौती से मदद मिली है, जिससे खपत में तेजी आने की उम्मीद है।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि ट्रेंट एक बडे़ स्टोर नेटवर्क को ऑपरेट करता है जिसमें 248 वेस्टसाइड स्टोर, 765 ज़ूडियो स्टोर और 78 स्टार स्टोर शामिल हैं। 

ब्रोकरेज ने कहा कि हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 24-वित्त वर्ष 27 के दौरान राजस्व 29% और EBITDA 31% की CAGR से बढ़ेंगे, साथ ही EBITDA मार्जिन निकट भविष्य में 14-16% की सीमा में बने रहने की संभावना है।

Trent  Share Price Target 

एक्सिस सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 6400 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने इसका CMP शुक्रवार के बंद भाव 5,800 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए कहा कि स्टॉक अपने CMP से अगले 3-6 महीने में 10 प्रतिशत अधिक 6400 रुपये तक जा सकता है।

Trent Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:35 बजे तक बीएसई पर 2.09% या 120.70 रुपये चढ़कर 5896.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.05% या 118.50 रुपये की तेजी के साथ 5,895.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
