Multibagger Stock: 3 साल में 764% रिटर्न देने वाला शेयर फिर फोकस में, कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

भारत की IT कंपनी Aurionpro Solutions ने एक बार फिर विदेशी बाजार में बड़ी जीत हासिल की है। आज कंपनी के शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 9, 2025 17:21 IST
Aurionpro Solutions shares stand higher than the 5 day, 20 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages.

भारत की IT कंपनी Aurionpro Solutions ने एक बार फिर विदेशी बाजार में बड़ी जीत हासिल की है। कंपनी ने श्रीलंका के एक बड़े बैंक के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैश मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म देने के लिए मल्टी-ईयर डील साइन की है। इस खबर के बाद सोमवार को कंपनी के शेयरों में करीब 2% की तेजी दर्ज की गई।

Aurionpro ने बताया कि इस सौदे की वैल्यू 25 लाख डॉलर (लगभग ₹21 करोड़) से ज्यादा है। कंपनी इस बैंक को अपनी iCashpro कैश मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, जिसमें AI बेस्ड तकनीक Arya.ai और Fintra के विशेष फीचर्स भी शामिल होंगे। यह डील बैंक के लॉन्ग टर्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप का हिस्सा है।

सोमवार को Aurionpro का शेयर 1.60% चढ़कर ₹1376.75 पर बंद हुआ, जबकि पिछले सत्र में यह ₹1354.95 पर बंद हुआ था। कंपनी का एम-कैप अब ₹7,552 करोड़ हो गया है। BSE पर 6,326 शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जिससे ₹1.09 करोड़ का कारोबार हुआ।

कंपनी के EVP संदीप चिब्बर ने कहा कि यह डील एशिया में ट्रांजैक्शन बैंकिंग स्पेस में हमारी सातवीं बड़ी जीत है। हमारा iCashpro प्लेटफॉर्म AI तकनीक से लैस है और इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

Aurionpro Solutions ने पिछले 3 सालों में 764% और 5 सालों में 5783% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इसमें ₹10,000 लगाए होते, तो आज वह रकम ₹5.78 लाख हो गई होती।

इस शेयर का Relative Strength Index (RSI) 43.1 है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरबॉट जोन में है और न ही ओवरसोल्ड में। यह अपने 20, 50, 100, 150 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 और 10 दिन के एवरेज से ऊपर है। इससे शेयर में फिलहाल स्टेबिलिटी दिख रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
