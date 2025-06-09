Gold Price: अब गोल्ड बेचो डिजिटल तरीके से और पाओ पूरा दाम ,जानिए कैसे?

भारत में सोना केवल एक गहना नहीं, बल्कि एक परंपरा और सुरक्षित निवेश (Gold Investment) माना जाता है। जब किसी को पैसों की जरूरत होती है तो वह सोना बेचने का सोचता है। लेकिन आज के समय में जब सोने की कीमतें (Gold price) आसमान छू रही हैं, तब भी लोगों को बेचते समय सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। खासकर जिन लोगों ने ऊंचे रेट पर सोना खरीदा था, उन्हें अब उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं मिल रहा।

advertisement

बाजार रेट से कम दाम क्यों मिल रहा है?

जब आप अपने गहने या गोल्ड बार बेचने जाते हैं तो ज्वेलर्स या खरीदार अलग-अलग कारणों से दाम काटते हैं। कभी मेकिंग चार्ज के नाम पर, कभी वजन में फर्क बताकर और कभी प्योरिटी पर सवाल उठाकर। अगर आपके पास बिल या (Hallmark certificate) नहीं है तो और भी कम रेट ऑफर किया जाता है।

सोना बेचते वक्त सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि वह हॉलमार्क्ड (BIS Hallmark) है या नहीं। इसके साथ अगर आपके पास खरीद का बिल, प्योरिटी का सर्टिफिकेट और पहचान के लिए KYC डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको सही दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

कहां बेचें गोल्ड?

आजकल कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोने की बिक्री को पारदर्शी और आसान बनाते हैं, जैसे (MMTC-PAMP), (Tanishq) या IBJA से जुड़े अन्य प्लेटफॉर्म्स। यहां मशीनों से प्योरिटी की जांच होती है और तय रेट पर पेमेंट किया जाता है। इससे कटौती की गुंजाइश कम हो जाती है।

अगर आपने जो सोना खरीदा था उसी ज्वेलर के पास वापस जाते हैं तो वो आपकी खरीद को पहचान सकता है। ऐसे में बिल या प्योरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत भी कम पड़ती है और सही रेट मिल सकता है।

सोना न बेचें तो क्या करें?

अगर आपको सोने का सही दाम नहीं मिल रहा और पैसों की जरूरत है तो गोल्ड लोन (Gold loan) एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप अपना सोना गिरवी रखकर तुरंत कैश ले सकते हैं और बाद में उसे वापस ले सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तरीका ज्यादा सुरक्षित होता है, खासकर तब जब बाजार में रेट अनिश्चित हो।

क्या है सोने का भाव (Gold Price Today)

हाल ही में अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर आए जॉब डेटा से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1.1% तक गिर गया है। भारत में भी MCX (Gold futures) पर सोना ₹1 लाख प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई से 3% नीचे आ गया है।