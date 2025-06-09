शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती किए जाने के बाद भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स में बड़ी तेजी आई। ब्याज दरों में बड़ी कटौती और अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ने से ट्रेडर्स का मनोबल बढ़ा। बीएसई सेंसेक्स आज 0.31% या 256.22 अंक चढ़कर 82,445.21 अंक पर रहा तो वहीं निफ्टी 0.40% या 100.15 अंक की तेजी के साथ 25,103.20 अंक पर बंद हुआ।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Ltd), इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) और इंडसइंड बैंक लिमिटेड (Indusind Bank Ltd) पर अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के माइलिन वासुदेव ने अपनी राय दी है और साथ ही इनका टारगेट भी बताया है।

IREDA

एक्सपर्ट ने कहा कि पिछले 20 दिनों में डेली चार्ट पर IREDA एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है, जबकि स्टॉक वर्तमान में बेंचमार्क इंडेक्स से कम प्रदर्शन कर रहा है, मोमेंटम इंडीकेटर पॉजिटिव बना हुआ है जो संभावित अपसाइड ब्रेकआउट का संकेत देता है। इसे देखते हुए एक्सपर्ट ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 195-205 रुपये का रखा है और साथ ही 165 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Ltd)

एक्सपर्ट ने कहा कि डेली चार्ट पैटर्न पर कोचीन शिपयार्ड ऊपर की ओर मजबूत मोमेंटम दिखा रहा है हालांकि यह शॉर्ट टर्म में कुछ हद तक एक्सटेंडेड दिख रहा है। इसके बावजूद, शेयर बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। एक्सपर्ट ने इस शयेर पर एनालिसिस करते हुए निवेशकों को 2,376 रुपये के मौजूदा स्तर पर 'HOLD' की राय दी है।

एक्सपर्ट ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 2,576-2,670 रुपये का दिया है और 2,276 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।

इंडसइंड बैंक लिमिटेड (Indusind Bank Ltd)

एक्सपर्ट ने कहा कि पिछले 20 कारोबारी सत्रों से इंडसइंड बैंक डेली चार्ट पर एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट हो रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में वर्तमान में कम प्रदर्शन के बावजूद, मोमेंटम इंडेक्स पॉजिटिव है। इसी स्थिति पर एक्सपर्ट ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 930-980 रुपये का दिया है और 770 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।