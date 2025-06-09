TVS Apache RTR 200 4V 2025: नए अंदाज में फिर दिखाया दम, दमदार फीचर्स के साथ लौट आया रेसिंग चैंपियन

TVS मोटर कंपनी ने अपनी लोकप्रिय Apache सीरीज की 20वीं सालगिरह पर नया मॉडल Apache RTR 200 4V (2025) लॉन्च किया है। इस बाइक की कीमत ₹1.53 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है। यह बाइक न सिर्फ अब नए OBD2B एमिशन नियमों को फॉलो करती है, बल्कि इसमें कई नए फीचर्स और डिजाइन बदलाव भी देखने को मिलते हैं।

advertisement

नई Apache RTR 200 4V में अब 37mm का Upside Down (USD) फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है, जिससे राइडिंग का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो गया है। इसके साथ हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडलबार दिया गया है, जो बाइक की स्टेबिलिटी को मजबूत करता है और अलग-अलग राइडिंग कंडीशन में बेहतर कंट्रोल देता है।

बाइक के लुक में अब ज्यादा बोल्डनेस देखने को मिलती है। नए ग्राफिक्स और लाल रंग के अलॉय व्हील इसके लुक को खास बनाते हैं। यह बाइक तीन कलर ऑप्शन Glossy Black, Matte Black और Granite Grey में आती है ।

इस बाइक में 197.75cc का सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 9000 RPM पर 20.8PS की पावर और 7250 RPM पर 17.25Nm का टॉर्क देता है। यह इंजन पहले जैसा ही है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को और निखारा गया है ताकि हर राइड स्मूद और स्पोर्टी महसूस हो। इस बाइक में अब भी पहले जैसे कुछ खास और यूनिक फीचर्स मिलते हैं। इसमें तीन राइडिंग मोड्स (Urban, Sport और Rain), ड्यूल चैनल ABS के साथ रियर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, रेस-ट्यून स्लिपर क्लच, और Bluetooth वाला TVS SmartXonnect जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

बाइक में फुली डिजिटल मीटर, एलईडी हेडलाइट्स, और DRLs दिए गए हैं। इसके अलावा, इसकी बॉडी डिजाइन पूरी तरह से रेसिंग से प्रेरित है, जो युवा राइडर्स को खूब पसंद आने वाली है।

TVS मोटर के अधिकारी विमल सुम्बली ने कहा, “Apache सिर्फ बाइक नहीं, एक पैशन है। 20 सालों में 60 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। नया मॉडल इस परंपरा को और आगे बढ़ाएगा। नई Apache RTR 200 4V अब देशभर के TVS डीलरशिप्स पर उपलब्ध है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है।