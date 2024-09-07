Google Chrome में खामियां, साइबर हमलों की आशंका, सरकार ने किया अलर्ट

हाल ही में भारतीय सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Google Chrome यूजर्स को चेतावनी दी है। एजेंसी ने पॉपुलर वेब ब्राउजर में पाई गई कई खामियों के बारे में अलर्ट किया है, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स के सिस्टम को रिमोटली हैक कर सकते हैं। जो हमारे लिए घातक हो सकता है।

खामियों की पहचान CIVN-2024-0282 के रूप में

इन खामियों की पहचान CIVN-2024-0282 के रूप में की गई है। यह खामियां उन Google Chrome वर्जन्स को प्रभावित करती हैं जो विंडोज और मैकओएस के लिए 128.0.6613.119/.120 से पहले के वर्जन और Linux के लिए 128.0.6613.119 से पहले के वर्जन हैं। इन खामियों को CVE-2024-8362 और CVE-2024-7970 के रूप में लिस्ट किया गया है।

इन खामियों से क्या खतरा है?

CERT-In ने बताया कि ये खामियां क्रोम के Web Audio और अन्य कंपोनेंट्स में "यूज ऑफ्टर फ्री" इश्यू के कारण होती हैं। इसका उपयोग रिमोट हमलावरों द्वारा प्रभावित सिस्टम पर कंट्रोल पाने के लिए किया जा सकता है। इससे हैकर्स बिना यूजर की अनुमति के कंप्यूटर पर कोई भी कोड या सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, जिससे वह सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हैकर्स संवेदनशील (Sensitive) जानकारी जैसे पासवर्ड और फाइनेंशियल डिटेल्स चुरा सकते हैं, मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अन्य सिस्टम्स पर भी हमले कर सकते हैं।

कैसे होता है हमला?

अब हमले कि बात करें तो हमले तब होते हैं जब यूजर को एक मालिशियस वेबपेज पर जाने के लिए धोखा दिया जाता है। उस पेज पर जाते ही बिना किसी और कार्रवाई के सिस्टम हैक हो सकता है, जिससे हमलावरों के लिए सिस्टम को एक्सेस करना आसान हो जाता है।

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

हालांकि यह एक बड़ा खतरा है, लेकिन CERT-In ने बताया कि गूगल ने क्रोम के लेटेस्ट वर्जन में इन खामियों को ठीक करने के लिए सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिए हैं। इसलिए, यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्रोम ब्राउजर को तुरंत अपडेट करें।

गूगल क्रोम को कैसे अपडेट करें:

1. गूगल क्रोम खोलें।

2. ब्राउजर के टॉप-राइट कॉर्नर में तीन वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करें।

3. "Help" में जाएं और फिर "About Google Chrome" पर क्लिक करें।

4. क्रोम खुद से अपडेट चेक करेगा और उपलब्ध होने पर उन्हें इंस्टॉल करेगा।

5. अपडेट को लागू करने के लिए ब्राउजर को रीस्टार्ट करें।

कुछ और सेफ्टी टिप्स:

1. ऑटोमैटिक अपडेट्स इनेबल रखें ताकि आपको हर सिक्योरिटी पैच समय पर मिल सके।

2. संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और अनजान वेबसाइट्स को ओपन करने से पहले सावधानी बरतें।

3. अपने एंटीवायरस और एंटी-मैलवेयर सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें।

4. डेटा का रेगुलर बैकअप लेते रहें ताकि किसी सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में नुकसान को कम किया जा सके।

5. इस चेतावनी को गंभीरता से लें और अपने ब्राउजर को तुरंत अपडेट कर सुरक्षित रहें।