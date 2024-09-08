scorecardresearch
पाकिस्तान की सेना ने माना, हां उसने भारत के साथ करगिल युद्ध किया था

रक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध में कई सैनिक मारे गए थे। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि उसकी फौज ने करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 8, 2024 11:34 IST
रक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध में कई सैनिक मारे गए थे। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि उसकी फौज ने करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था।

1999 का कारगिल युद्ध

मुनीर ने कहा, "पाकिस्तानी समुदाय बहादुरों का समुदाय है जो स्वतंत्रता के महत्व और इसकी कीमत चुकाने के तरीके को समझता है।" उन्होंने आगे कहा, "चाहे वह 1948, 1965, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध हो, हजारों सैनिकों ने देश और इस्लाम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।"

मार्च 1999 में, पाकिस्तानी सेना

मार्च 1999 में, पाकिस्तानी सेना के चार सितारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने लद्दाख के कारगिल जिले में सेना की गुप्त घुसपैठ का आदेश दिया। मई 1999 में बहुत बाद में जब नई दिल्ली को घुसपैठ का पता चला तो एक बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। उस समय तक, 17 अप्रैल को लोकसभा में एक वोट से विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद वाजपेयी सरकार एक कार्यवाहक सरकार में तब्दील हो चुकी थी।

1999 में वायुसेना के सहयोग से ऑपरेशन विजय शुरू किया

भारतीय सेना ने मई 1999 में वायुसेना के सहयोग से ऑपरेशन विजय शुरू किया और 26 जुलाई 1999 तक कारगिल की चोटियों पर फिर से कब्ज़ा करने में सफल रही। उच्च भूमि पर रणनीतिक लाभ की स्थिति में और हिमालय की कठोर परिस्थितियों में पाकिस्तानी कब्ज़े के बावजूद, भारतीय सेना विजयी रही। हालाँकि, भारत को ड्यूटी के दौरान 500 से ज़्यादा सैनिकों को खोना पड़ा और 1,300 से ज़्यादा घायल हुए।

