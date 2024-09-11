Ola Electric: ई-बाइक से था परेशान, लगा दी शोरूम में आग

scorecardresearch
कर्नाटक के कलबुर्गी में एक व्यक्ति द्वारा OLA के शोरूम में आग लगाने का मामला सामने आया है। यह घटना तब घटी जब उस व्यक्ति ने OLA की एक ई-बाइक खरीदी थी, जो कुछ ही दिनों बाद खराब हो गई। लगातार शिकायतें करने और समाधान न मिलने पर, व्यक्ति ने गुस्से में आकर शोरूम में आग लगा दी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 11, 2024 19:06 IST
घटना की जानकारी 

घटना की जानकारी के अनुसार, 26 वर्षीय मोहम्मद नदीन, जो पेशे से मैकेनिक हैं, ने एक महीने पहले OLA की ई-बाइक खरीदी थी। खरीदने के एक-दो दिन बाद ही बाइक में बैटरी और साउंड सिस्टम से जुड़ी तकनीकी समस्याएं शुरू हो गईं। नदीन कई बार शोरूम गया, लेकिन उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही बाइक की मरम्मत की गई। शोरूम के कर्मचारियों से बार-बार मदद की अपील करने और कोई जवाब न मिलने के बाद, नदीन का गुस्सा फूट पड़ा। ग्राहक सहायता अधिकारियों से तीखी बहस के बाद, उन्होंने पेट्रोल डालकर शोरूम को आग के हवाले कर दिया।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 11, 2024