इस गिरते सरकारी डिफेंस स्टॉक में अचानक लग गए पंख! जानिए क्या है वजह?

पिछले एक महीने में दवाब झेल रहे डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे में जानते हैं कि स्टॉक को रफ्तार क्यों मिली?

क्यों भागा BEL?

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में Bharat Electronics ने बताया कि उसे Cochin Shipyard से X-बैंड में स्वदेशी मल्टी फंक्शन राडार की सप्लाई के लिए ₹850 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी राडार DRDO के जरिए डिजाइन किया गया और BEL द्वारा निर्मित है, जो एयरबोर्न टार्गेट्स का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और निगरानी करने में सक्षम है ताकि नौसैनिक जहाजों की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा BEL ने 22 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंजों को की गई पिछले एलान के बाद ₹305 करोड़ की वैल्यू के ऑर्डर भी प्राप्त किए हैं, जिनमें जहाजों के लिए नेविगेशनल कॉम्प्लेक्स सिस्टम, थर्मल इमेजर्स, संचार उपकरण, फायर कंट्रोल सिस्टम, गन कंट्रोल सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स, सेवाए आदि शामिल हैं।

क्या कहते हैं ब्रोकरेज?

इन ऑर्डर्स के साथ ही BEL ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक ₹7,075 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने ₹1.45 लाख करोड़ के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडारों की खरीद शामिल है, जो BEL के लिए सकारात्मक देखा जा रहा है।

Nomura India का मानना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एयर डिफेंस फायर कंट्रोल राडार (ADFCR/Atulya) और प्रस्तावित शिपबिल्डिंग परियोजनाओं से Lynx-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम और सेंसर जैसे फॉलो-अप ऑर्डर (जहाज के वैल्यू का लगभग 25 प्रतिशत) से फायदा होगा।

Ashika Stock Broking का कहना है कि भारत की रक्षा उद्योग तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है, जो वैश्विक राजनीतिक तनाव, महत्वाकांक्षी डिफेंस गोल्स और स्वदेशीकरण प्रयासों की ओर प्रेरित है। रक्षा उत्पादन FY23-FY29 के दौरान 21 प्रतिशत CAGR की वृद्धि की संभावना है। ₹6.2 लाख करोड़ के रक्षा बजट में ₹1.7 लाख करोड़ या 27.7 प्रतिशत पूंजी अधिग्रहण के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें ₹1 लाख करोड़ स्वदेशी खरीद और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए है। जिससे देश की डिफेंस कंपनियों को फायदा मिल सकता है।



