Bajaj Housing Finance IPO: मांगे ₹6,560 करोड़, बोली लगी ₹3 लाख करोड़

Bajaj Housing Finance अब भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा वैल्यू की बिड्स को आकर्षित करने वाला IPO बन गया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले साल नवंबर में आए टाटा टेक्नोलॉजीज के बिड्स के रिस्पॉन्स को भी पार कर लिया है। दो दशकों बाद आए टाटा ग्रुप के IPO को ₹1.56 लाख करोड़ की बिड्स मिली थी, जबकि इसका IPO साइज ₹3,042 करोड़ था।

इस इश्यू की सब्सक्रिप्शन 67 गुना से ज्यादा हुई है, जिसमें निवेशकों ने ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा की बिड्स लगाई। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने IPO के जरिए से ₹6,560 करोड़ जुटाने की योजना बनाई थी। इसमें से उन्होंने पहले ही एंकर निवेशकों के जरिए से ₹1,758 करोड़ जुटा लिए थे।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO का आखिरी यानि 11 सितंबर को तीसरा दिन रहा। IPO के जरिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6,560 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य था। IPO में 3,560 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे, जबकि 3,000 करोड़ रुपए का ऑफर-फॉर-सेल शामिल होगा।

अब सवाल है कि शेयरों का अलॉटमेंट कब होगा? लिस्टिंग के साथ ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है?

IPO के तहत शेयरों के अलॉटमेंट 12 सितंबर को फाइनल होगा। 16 सितंबर को NSE और BSE पर एंट्री होगी। लिस्टिंग से पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 91.43% यानी ₹64 प्रति शेयर के प्रीमियम (GMP) पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹70 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹134 पर हो सकती है। हालांकि ग्रे मार्केट में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से अलग होती है।

कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो Q4 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शुद्ध मुनाफा 381 करोड़ रुपए रहा। ये सालाना आधार पर 26% की ग्रोथ है। वहीं कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में 11% (YoY) का इजाफा हुआ और ये 629 करोड़ रुपए रही थी। कंपनी के AUM में सालाना आधार पर 32% का इजाफा हुआ है और AUM बढ़कर 91,370 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं Q4 में नेट टोटल इनकम भी 14% (YoY) बढ़कर 717 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। कंपनी के कर्ज बांटने में सालाना आधार पर 26% का इजाफा दर्ज किया गया।