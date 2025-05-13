Hero MotoCorp Dividend & Q4 FY25 Results: 6% बढ़ा प्रॉफिट! 3250% का मिलेगा बंपर डिविडेंड - इस दिन RECORD DATE

Hero MotoCorp Dividend Record Date: दिग्गज 2 व्हीलर निर्माता कंपनी Hero MotoCorp Ltd ने आज अपने जनवरी-मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी करने के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए 3,250% का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट की भी जानकारी दी है।

चलिए जानते हैं कैसा रहा कंपनी का Q4 FY25 Results और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?

Hero MotoCorp Share Price

दोपहर 3:17 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.77% या 70.75 रुपये चढ़कर 4061.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.71% या 68.20 रुपये की तेजी के साथ 4,053.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Hero MotoCorp Q4 FY25 Results

हीरो मोटोकॉर्प का नेट प्रॉफिट स्टैंडअलोन आधार पर वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4) में YoY, 6 प्रतिशत बढ़कर ₹1,081 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में ₹1,016 करोड़ था।

परिचालन से स्टैंडअलोन रेवेन्यू YoY 4 प्रतिशत बढ़कर ₹9,520 करोड़ से ₹9,939 करोड़ हो गया।

Hero MotoCorp Dividend

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो अपने शेयरधारकों को 3,250% का फाइनल डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 65 रुपये का डिविडेंड देगी।

Hero MotoCorp Dividend Record Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट के रूप में 24 जुलाई 2025 का दिन तय किया गया है।

Hero MotoCorp Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के 30 दिन के बाद दिया जाएगा। कंपनी ने बताया कि AGM मंगलवार 05 अगस्त 2025 को होगा।

Hero MotoCorp Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 में 100 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 40 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 75 रुपये का डिविडेंड और 25 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2023 में 35 रुपये का डिविडेंड दिया था।