Dividend Stock: सरकारी बैंक, Bank of India ने आज जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट को जारी करते हुए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। आज बैंक का शेयर 2% चढ़कर बंद हुआ है।

Bank of India Q4 FY25 Results

बैंक ऑफ इंडिया ने आज Q4 के नतीजे जारी करते हुए बताया कि उसके स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट YoY 82.5 प्रतिशत की मजबूत तेजी के साथ 2,625.91 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,438.91 करोड़ रुपये था। Q4FY25 के लिए बैंक का परिचालन लाभ साल-दर-साल 37 प्रतिशत बढ़कर ₹4,885 करोड़ हो गया।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 2.14 प्रतिशत बढ़कर 6,063 करोड़ रुपये हो गई। घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 39 बीपीएस घटकर 2.91 प्रतिशत रह गया।

Q4 में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम YoY 2.14 प्रतिशत बढ़कर 6,063 करोड़ रुपये रहा है वहीं घरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन YoY 39 बेसिस प्वाइंट टूटकर 2.91 प्रतिशत रहा।

इसके अलावा बैंक का घरेलू एडवांस 14.45 प्रतिशत बढ़कर YoY 5,63,550 करोड़ रुपये रहा।

Bank of India Dividend

बैंक ने शेयरधारकों के लिए हर शेयर पर 40.50% का डिविडेंड यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 4.05 रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है।

Bank of India Dividend Record Date

बैंक ने बताया कि डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 20 जून 2025 है।

Bank of India Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बैंक ने इससे पहले जून 2024 में 2.80 रुपये का डिविडेंड, जून 2023 और जुलाई 2022 में 2-2 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2015 और जनवरी 2014 में 5-5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Bank of India Share Price

बैंक का शेयर आज बीएसई पर 2.27% या 2.50 रुपये की तेजी के साथ 112.55 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.18% या 2.40 रुपये चढ़कर 112.49 रुपये पर बंद हुआ।