अब लोन चुकाने पर नहीं देने होंगे चार्जेज, RBI का बड़ा फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में आज एक बड़ा फैसला लिया गया। आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के फ्लोटिंग लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 15:45 IST

बदलाव का लाभ किस को होगा

इस बदलाव का लाभ उन लोगों को होगा जो लोन की अवधि समाप्त होने से पहले ही उसे चुका देते हैं। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले लोन चुकाता है, तो एनबीएफसी फ्लोटिंग लोन के प्री-क्लोजर पर अतिरिक्त शुल्क लगाती हैं। इसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल कंपनियों को ब्याज दर से मिलने वाले लाभ में कमी होती है, जिससे बचने के लिए वे प्री-क्लोजर चार्ज लगाती थीं। लेकिन अब, आरबीआई ने इस शुल्क पर रोक लगा दी है, जिससे आम लोग भारी शुल्क से बच सकेंगे और समय से पहले लोन चुकाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

आरबीआई की इस बैठक में रेपो रेट को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। एक बार फिर, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.5% पर स्थिर है, और यह दर अब भी बरकरार है। रेपो रेट का सीधा असर होम लोन, कार लोन, और अन्य लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है, जिससे लोन लेने वाले प्रभावित होते हैं।

कुल मिलाकर होम लोन लेने वाले करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है।

