Income tax भरने वाले हर व्यक्ति के लिए जरूरी खबर
अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या फिर कारोबार से आपको कोई इनकम आती है जिस पर टैक्स भरना होता है तो आपको कुछ तारीखों को याद कर लेना चाहिए।
7 जून 2024
मई 2024 महीने के लिए deduct या collect किए गए कर को जमा करने की तारीख। साथ ही किसी सरकारी कार्यालय द्वारा काटी गई या एकत्र की गई सभी रकम का भुगतान आयकर चालान की आवश्यकता के बिना, उसी दिन केंद्र सरकार को किया जाना चाहिए।
14 जून 2024
यह अप्रैल 2024 के महीने में कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S सहित विभिन्न धाराओं के तहत काटे गए कर के लिए TDS certificates जारी करने की due date को दर्शाता है।
15 जून 2024
मई 2024 में भुगतान किए गए TDS/TCS के लिए सरकारी कार्यालयों द्वारा चालान प्रस्तुत किए बिना फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने, मार्च 2024 को ख़त्म हो रहे रीन महीनों का TDS सर्टिफिकेट जमा करना है जिसमें सैलरी ना जुड़ी हो, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों को दिए गए वेतन और कर कटौती के लिए कर कटौती के प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि।
30 जून 2024
*मई 2024 में 194-IA, 194-IB, 194M, और 194S के अन्तर्गत काटे टैक्स के लिए Challan या Statement देने का अंतिम दिन।
*वित्तीय वर्ष 2023-24 के Securities Transaction Tax के बदले का रिटर्न
*पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान Income Distribution के संबंध में यूनिट धारकों को Alternative Investment Funds द्वारा फॉर्म संख्या 64सी में विवरण
*31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए धारा 35AC(4)/(5) के तहत Approved institutions/Public sector companies द्वारा रिपोर्ट
*फॉर्म नंबर 64B में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यूनिट धारकों को Business trusts द्वारा वितरित आय का Statement प्रस्तुत करना
*वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Equalisation Levy statement प्रस्तुत करना
इन तारीख़ों को ध्यान में रख आप बचत के साथ कम टैक्स भी दे सकेंगे।