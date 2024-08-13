54वीं जीएसटी परिषद की बैठक 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जीएसटी परिषद भारत में अप्रत्यक्ष करों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।

जीएसटी परिषद ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि "54वीं जीएसटी परिषद की बैठक 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में होगी।"

इस बैठक में दरों के समायोजन, अनुपालन उपायों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सुधारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

पिछली 53वीं बैठक 22 जून 2024 को हुई थी, जिसमें जीएसटी परिषद ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। परिषद ने सभी दूध के कैनों पर 12% की एक समान दर की सिफारिश की थी। इसके अलावा, कर मांग नोटिस पर दंड पर ब्याज की छूट देने की भी सिफारिश की गई थी।

जीएसटी संग्रह में जुलाई में 10.3% की वृद्धि हुई, जो 1.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही। यह जीएसटी लागू होने के बाद से तीसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है।

जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिससे कर प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकें।