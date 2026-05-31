Edelweiss US Technology Equity FoF: अमेरिकी टेक कंपनियों की तेजी का फायदा अब भारतीय निवेशक भी आसानी से उठा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी के बीच Edelweiss Asset Management का Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund (FoF) निवेशकों के बीच तेजी से पॉपुलर हुआ है।

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मार्च 2020 में लॉन्च हुआ यह फंड अप्रैल 2026 तक करीब 3,255 करोड़ रुपये का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) जुटा चुका है। यह फंड उन निवेशकों को अमेरिकी टेक कंपनियों में निवेश का मौका देता है, जो सीधे विदेशी ब्रोकरेज अकाउंट या LRS के जरिए निवेश नहीं करना चाहते।

न्यूनतम निवेश कितना है?

फंड में SIP और लंपसम निवेश की शुरुआत सिर्फ 100 रुपये से की जा सकती है। टैक्स के लिहाज से इसे भारत में नॉन-इक्विटी फंड माना जाता है। दो साल से ज्यादा निवेश रखने पर कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स लगेगा, जबकि इससे पहले निकासी पर निवेशक की टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह फंड लंबी अवधि और हाई रिस्क लेने वाले निवेशकों के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है।

कैसे काम करता है यह फंड?

यह स्कीम सीधे अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर नहीं खरीदती। यह Fund of Fund स्ट्रक्चर पर काम करती है और ज्यादातर निवेश JPMorgan US Technology Fund में करती है, जिसे J.P. Morgan Asset Management मैनेज करता है।

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इसके जरिए निवेशकों को Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet और Meta Platforms जैसी दिग्गज टेक कंपनियों में एक्सपोजर मिलता है। ये कंपनियां AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड और चिप टेक्नोलॉजी की तेजी से सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हैं।

फंड का बेंचमार्क Russell 1000 Equal Weighted Technology Index है, जो अमेरिकी टेक कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।

लॉन्च के बाद कैसा रहा प्रदर्शन?

फंड ने शुरुआत के बाद से मजबूत रिटर्न दिए हैं। वैल्यू रिसर्च के मुताबिक 29 मई 2026 तक डायरेक्ट प्लान का NAV 43.01 रुपये पहुंच गया, जबकि लॉन्च के समय यह 18 रुपये से भी कम था।

फंड ने 2026 में अब तक 24.25% रिटर्न दिया है। इससे पहले 2025 में 25.57% और 2024 में 29.79% की बढ़त दर्ज की गई थी। पोर्टफोलियो का करीब 97% हिस्सा इक्विटी में निवेशित है।

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जोखिम भी कम नहीं

यह फंड हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। सबसे बड़ा जोखिम टेक सेक्टर पर अत्यधिक निर्भरता का है। अगर अमेरिकी टेक शेयरों में बड़ी गिरावट आती है तो फंड के रिटर्न पर सीधा असर पड़ सकता है।

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इसके अलावा रेगुलेटरी बदलाव, डेटा प्राइवेसी नियम, ट्रेड प्रतिबंध और ग्लोबल मार्केट की अस्थिरता भी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। FoF स्ट्रक्चर होने की वजह से निवेशकों को दो स्तर पर खर्च भी देना पड़ता है, जिससे कुल लागत बढ़ सकती है।