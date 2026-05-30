खाड़ी देशों में भारतीय मूल के कारोबारियों की बात हो और रिजवान साजन (Rizwan Sajan) का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है। Danube Group के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान साजन ने दुबई के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, होम इंटीरियर्स और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जैसे बिजनेस में तेजी से विस्तार ने उन्हें UAE के सबसे प्रभावशाली भारतीय बिजनेसमैन में शामिल कर दिया है।

advertisement

बॉलीवुड और बिजनेस का मजबूत कनेक्शन

पिछले कुछ साल में रिजवान साजन सिर्फ कारोबारी दुनिया तक सीमित नहीं रहे। वह बॉलीवुड इवेंट्स और बड़े स्पोर्ट्स आयोजनों में भी लगातार नजर आते रहे हैं। Danube Group की सेलिब्रिटी पार्टनरशिप, खासकर शाहरुख खान के साथ जुड़ाव, ने उन्हें और ज्यादा चर्चा में रखा।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: क्या होती है पॉलिमर करेंसी नोट? जानिए प्लास्टिक मुद्रा की कहानी

साल 2025 में कंपनी ने दुबई में 'Shahrukhz by Danube' नाम से एक लग्जरी कमर्शियल टावर लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट ने एंटरटेनमेंट और रियल एस्टेट की दुनिया में साजन की मौजूदगी को और मजबूत किया।

संघर्षों से भरा बचपन

रिजवान साजन का जन्म 1963 में मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और कम उम्र में पिता के निधन के बाद जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। परिवार चलाने के लिए उन्होंने किताबें बेचीं, दूध और अखबार बांटे और त्योहारों में पटाखे तक बेचे।

बताया जाता है कि 16 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई छोड़कर कमाई शुरू करनी पड़ी। बाद में वह कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर में नौकरी के लिए कुवैत गए, लेकिन खाड़ी युद्ध के दौरान उन्हें भारत लौटना पड़ा।

दुबई ने बदली किस्मत

मुंबई में संघर्ष के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में वह दुबई पहुंचे। वहां उन्होंने हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग का काम शुरू किया। उस समय दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था, जिसका फायदा उन्हें मिला।

धीरे-धीरे Danube Group ने बिल्डिंग मटेरियल, होम फर्निशिंग, सैनिटरीवेयर और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट तक कारोबार फैलाया। आज कंपनी Danube Building Materials, Danube Home, Milano और Danube Properties जैसे बड़े ब्रांड्स चलाती है।

क्यों कहलाते हैं 'Dubai’s 1% Man'

रिजवान साजन को 'Dubai’s 1% Man' भी कहा जाता है। इसकी वजह उनका 1% पेमेंट प्लान है। इस मॉडल के तहत खरीदार डाउन पेमेंट के बाद हर महीने सिर्फ 1% भुगतान करके घर खरीद सकते थे। इस रणनीति ने Danube Properties को दुबई के तेजी से बढ़ते डेवलपर्स में शामिल कर दिया।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: भारत में प्रोटीन प्रोडक्ट्स की मांग में 150% का उछाल, जानें क्या खरीद रहे हैं लोग

मीडिया रिपोर्ट्स और यूएई अधिकारियों के हवाले से रिजवान साजन की अनुमानित नेटवर्थ करीब 2.5 अरब डॉलर यानी 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है।