Toyota Urban Cruiser EBella Electric SUV: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक SUV बाजार में एंट्री करते हुए नई Toyota Urban Cruiser EBella की कीमत का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने टॉप-स्पेक E3 वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 23.60 लाख रुपये रखी है।

नई इलेक्ट्रिक SUV में 61kWh बैटरी पैक और फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 128kW यानी करीब 174bhp की पावर और 189Nm टॉर्क जनरेट करती है।

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दमदार डिजाइन और EV स्टाइलिंग

Urban Cruiser EBella को Toyota की ‘Urban Tech’ डिजाइन फिलॉसफी पर तैयार किया गया है। SUV का डिजाइन कुछ हद तक Maruti e Vitara से मिलता-जुलता दिखता है, लेकिन Toyota ने इसमें अलग फ्रंट ग्रिल, स्लिम LED DRLs और ज्यादा मस्क्युलर बंपर डिजाइन दिया है।

कार में ब्लैक क्लैडिंग, कनेक्टेड LED टेललैंप, ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और 18-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं।

केबिन में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

SUV के अंदर ब्लैक-एंड-टैन ड्यूल-टोन थीम दी गई है। इसमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट करता है।

अन्य फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, JBL ऑडियो सिस्टम और 10-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं।

सेफ्टी पर बड़ा फोकस

Toyota ने Urban Cruiser EBella में सात एयरबैग स्टैंडर्ड दिए हैं। इसके अलावा Level-2 ADAS, ABS with EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, TPMS और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

कंपनी को उम्मीद है कि यह SUV मजबूत क्रैश सेफ्टी रेटिंग हासिल करेगी, क्योंकि इससे जुड़ी Maruti e Vitara को 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिल चुकी है।

543 किमी तक की रेंज

भारत में लॉन्च हुआ E3 वेरिएंट 61kWh बैटरी पैक के साथ आता है। कंपनी के अनुसार, यह SUV एक बार चार्ज होने पर 543 किमी तक की रेंज दे सकती है।

चार्जिंग ऑप्शन में:

7kW AC चार्जर: करीब 9 घंटे

11kW AC चार्जर: करीब 5.5 घंटे

DC फास्ट चार्जिंग: 10% से 80% तक सिर्फ 45 मिनट

ग्राहकों को मिलेंगे खास बेनिफिट्स

Toyota EV ग्राहकों की चिंताओं को कम करने के लिए कई ओनरशिप बेनिफिट्स भी दे रही है। इनमें 8 साल की बैटरी वारंटी, Battery-as-a-Service (BaaS), तीन साल बाद 60% बायबैक वैल्यू और आकर्षक फाइनेंस स्कीम शामिल हैं।

Urban Cruiser EBella का मुकाबला Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV, MG ZS EV, Mahindra BE 6 और MG Windsor EV जैसी गाड़ियों से होगा।