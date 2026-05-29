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Newsऑटोहीरो मोटोकॉर्प 3 जून को लॉन्च कर सकती है अपनी पहले फ्लेक्स-फ्यूल बाइक! हो सकती है पहली 100% एथेनॉल टू-व्हीलर

हीरो मोटोकॉर्प 3 जून को लॉन्च कर सकती है अपनी पहले फ्लेक्स-फ्यूल बाइक! हो सकती है पहली 100% एथेनॉल टू-व्हीलर

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आगामी 3 जून को अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी। नई दिल्ली में होने वाले इस लॉन्च इवेंट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 29, 2026 16:52 IST
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हीरो मोटोकॉर्प भारत में फ्लेक्स-फ्यूल मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आगामी 3 जून को अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी। नई दिल्ली में होने वाले इस लॉन्च इवेंट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे।

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100% एथेनॉल पर चलने वाली हो सकती है पहली बाइक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह भारत की पहली ऐसी टू-व्हीलर हो सकती है जो 100% एथेनॉल यानी E100 ईंधन पर चल सकेगी। यह लॉन्च सरकार की क्लीन और टिकाऊ फ्यूल ऑप्शन को बढ़ावा देने की नीति के अनुरूप माना जा रहा है।

फ्लेक्स-फ्यूल वाहन अलग-अलग एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन जैसे E20, E85 और E100 पर चल सकते हैं। फिलहाल भारत में ज्यादातर पेट्रोल वाहन E20 फ्यूल के अनुकूल हैं।

Splendor या HF Deluxe प्लेटफॉर्म पर आ सकती है बाइक

हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर मॉडल का नाम नहीं बताया है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार यह बाइक Hero Splendor या Hero HF Deluxe प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है।

हीरो मोटोकॉर्प ने Bharat Mobility Global Expo 2025 में HF Deluxe का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन पहले ही दिखा दिया था। इससे कंपनी की एथेनॉल आधारित मोबिलिटी प्लान के संकेत मिल चुके थे।

सरकार क्यों दे रही है एथेनॉल पर जोर?

सरकार लंबे समय से वाहन निर्माताओं को हाई-एथेनॉल ब्लेंड वाले वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाना है।

अगर हीरो अपनी लोकप्रिय कम्यूटर बाइक प्लेटफॉर्म पर यह मॉडल लॉन्च करती है, तो इसका फायदा कंपनी के बड़े कस्टमर बेस और ग्रामीण बाजार तक मजबूत पहुंच को मिल सकता है।

भारत में अभी सीमित है फ्लेक्स-फ्यूल बाजार

फिलहाल भारत में फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार काफी छोटा है। Suzuki Motorcycle India की Suzuki Gixxer SF 250 E85 ईंधन के अनुकूल है। वहीं Honda Motorcycle and Scooter India ने पहले Honda CB300F का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन पेश किया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया।

हीरो मोटोकॉर्प ने इस लॉन्च को 'सस्टेनेबल मोबिलिटी का अगला अध्याय' बताया है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ ग्रीन परिवहन तकनीकों पर भी फोकस बढ़ा रही है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
May 29, 2026