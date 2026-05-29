scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोबड़ा झटका! जून से महंगी हो जाएगी आपकी पसंदीदा Hyundai कार, जानें कितना बढ़ेगा दाम

बड़ा झटका! जून से महंगी हो जाएगी आपकी पसंदीदा Hyundai कार, जानें कितना बढ़ेगा दाम

कंपनी ने बताया कि यह फैसला बढ़ती लागत को देखते हुए लिया गया है। हालांकि हुंडई का कहना है कि उसने ग्राहकों पर असर कम से कम रखने की कोशिश की है, लेकिन बढ़ते खर्चों की वजह से कीमत बढ़ाना जरूरी हो गया था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 29, 2026 12:46 IST
AI Generated Image

Hyundai car price hike: अगर आप नई Hyundai कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। दक्षिण कोरियाई कार कंपनी Hyundai Motor India ने अपनी कारों की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू होंगी और कंपनी के मुताबिक कारों की कीमत में अधिकतम ₹12,800 तक की बढ़ोतरी की जाएगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि यह फैसला बढ़ती लागत को देखते हुए लिया गया है। हालांकि हुंडई का कहना है कि उसने ग्राहकों पर असर कम से कम रखने की कोशिश की है, लेकिन बढ़ते खर्चों की वजह से कीमत बढ़ाना जरूरी हो गया था।

हुंडई के मुताबिक, पिछले कुछ समय में इनपुट कॉस्ट यानी गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा कमोडिटी प्राइस में तेजी और ऑपरेशनल खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी पर लागत का दबाव बढ़ गया है।

कंपनी का कहना है कि वह लगातार कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी खर्च कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बढ़ती लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना अब जरूरी हो गया है।

हर मॉडल पर अलग होगा असर

हुंडई ने साफ किया है कि सभी कारों पर एक जैसी कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमत में बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी। कुछ गाड़ियों की कीमत कम बढ़ेगी, जबकि कुछ मॉडल्स पर ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।

सिर्फ Hyundai ही नहीं, Maruti भी बढ़ा चुकी है कीमतें

कारों की कीमत बढ़ाने वाली हुंडई अकेली कंपनी नहीं है। पिछले हफ्ते देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भी जून 2026 से अपनी कारों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया था।

मारुति सुजुकी ने कहा था कि वह कई महीनों से लागत बढ़ने के असर को खुद संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब महंगाई और बढ़ते खर्चों की वजह से कीमत बढ़ाना जरूरी हो गया है। कंपनी ने कई मॉडल्स पर अधिकतम ₹30,000 तक कीमत बढ़ाने की घोषणा की थी।

ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?

ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार बढ़ती लागत के कारण आने वाले समय में दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ा सकती हैं। ऐसे में अगर कोई कस्टमर नई कार खरीदने की योजना बना रहा है, तो जून से पहले बुकिंग करना उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता है।

Edited By:
Admin
Published On:
May 29, 2026