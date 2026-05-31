Google DigiKavach Explained: यह क्या है, कैसे काम करता है और इसे अपने फोन या लैपटॉप में कैसे एक्टिवेट करें?

Google DigiKavach: ऑनलाइन फ्रॉड, फेक लोन ऐप, स्कैम कॉल और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच Google ने भारत में तीन साल पहले साल 2023 में एक खास पहल शुरू की थी, जिसका नाम 'Google DigiKavach' है।

यह एक ऐसा प्रोग्राम है, जिसका मकसद लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना और इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। खासकर उन यूजर्स के लिए, जो पहली बार डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग या स्मार्टफोन इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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हालांकि आज भी कई लोग गूगल के इस फीचर के बारे में नहीं जानते कि यह फीचर कैसे काम करता है और इसे एक्टिवेट कैसे करना है। इसलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में यह बताएंगे कि आज के डिजिटल दौर में जहां ऑनलाइन फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहां आप Google DigiKavach का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

क्या है Google DigiKavach?

Google DigiKavach कोई अलग ऐप नहीं है, बल्कि गूगल की एक सुरक्षा पहल (Security Initiative) है। इसके जरिए गूगल भारत में साइबर फ्रॉड, फेक फाइनेंस ऐप्स, निवेश घोटालों और डिजिटल स्कैम्स के खिलाफ काम करता है।

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इस प्रोग्राम में गूगल कई संस्थाओं, बैंकों, फिनटेक कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है ताकि लोगों को सुरक्षित डिजिटल अनुभव मिल सके।

Google DigiKavach कैसे काम करता है?

Google DigiKavach कई लेवल पर काम करता है:

1. फेक ऐप्स की पहचान

अगर कोई खतरनाक या फर्जी ऐप यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, तो गूगल उसे Play Store से हटाने की कोशिश करता है।

2. स्कैम वेबसाइट ब्लॉक करना

गूगल अपने सर्च और ब्राउजर सिस्टम के जरिए संदिग्ध वेबसाइट्स को पहचानता है और यूजर्स को चेतावनी देता है।

3. फ्रॉड विज्ञापनों पर रोक

कई बार फेक लोन या निवेश स्कीम्स के विज्ञापन इंटरनेट पर दिखते हैं। DigiKavach ऐसे विज्ञापनों को ब्लॉक करने में मदद करता है।

4. यूजर्स को जागरूक बनाना

गूगल लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है, जैसे:

OTP किसी से शेयर न करें

अनजान लिंक पर क्लिक न करें

फेक कॉल्स से सावधान रहें

केवल भरोसेमंद ऐप डाउनलोड करें

क्या Google DigiKavach को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है?

इसका जवाब है नहीं। यह कोई अलग ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे डाउनलोड करना पड़े। यह गूगल की सुरक्षा सेवाओं के साथ बैकग्राउंड में काम करता है।

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अगर आप Google Search, Chrome Browser, Android Phone या Play Store इस्तेमाल करते हैं, तो कई सुरक्षा फीचर्स अपने आप एक्टिव रहते हैं।

फोन में Google DigiKavach कैसे एक्टिव करें?

हालांकि इसका अलग बटन नहीं होता, लेकिन आप गूगल के सिक्योरिटी फीचर्स ऑन करके खुद को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं।

Android फोन में

फोन की Settings खोलें Google ऑप्शन पर जाएं Security या Safety & Emergency चुनें नीचे दिए गए फीचर्स ऑन रखें:

Google Play Protect

Safe Browsing

Find My Device

2-Step Verification

Google Play Protect कैसे ऑन करें?

Play Store खोलें

ऊपर प्रोफाइल फोटो पर टैप करें

Play Protect चुनें

“Scan apps with Play Protect” ऑन करें

यह फीचर आपके फोन में मौजूद खतरनाक ऐप्स की जांच करता है।

लैपटॉप या टैबलेट पर कैसे इस्तेमाल करें?

अगर आप Chrome Browser इस्तेमाल करते हैं, तो Safe Browsing फीचर ऑन रखें।

Chrome में Safe Browsing ऑन करने का तरीका

Chrome खोलें ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करें Settings → Privacy and Security में जाएं Safe Browsing चुनें “Enhanced Protection” या “Standard Protection” ऑन करें

इससे खतरनाक वेबसाइट और फिशिंग लिंक से सुरक्षा मिलती है।

Google DigiKavach किन खतरों से बचाता है?

यह पहल खासकर इन फ्रॉड्स से बचाने में मदद करती है:

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फेक लोन ऐप

निवेश घोटाले

फिशिंग लिंक

फर्जी बैंक कॉल

स्क्रीन शेयरिंग स्कैम

नकली UPI ऐप

डेटा चोरी

क्या iPhone यूजर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं?

इसका जवाब है हां। अगर iPhone यूजर Google Chrome, Gmail, Google Search या अन्य गूगल सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें भी कई सुरक्षा फीचर्स का फायदा मिलता है।

ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

किसी भी अनजान APK फाइल को डाउनलोड न करें

केवल Play Store या App Store से ऐप इंस्टॉल करें

OTP और बैंक डिटेल कभी शेयर न करें

फोन में स्क्रीन लॉक जरूर लगाएं

समय-समय पर पासवर्ड बदलते रहें

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें

क्यों जरूरी है Google DigiKavach?

भारत में तेजी से डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ रही है। इसके साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में Google DigiKavach जैसी पहल लोगों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।