Anant Ambani ने लालबागचा राजा को दान किया 15 करोड़ रुपये का मुकुट

Anant Ambani ने लालबागचा राजा को दान किया 15 करोड़ रुपये का मुकुट

अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन ने लालबागचा राजा को 15 करोड़ रुपये मूल्य का 20 किलो सोने का मुकुट दान किया।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 7, 2024 13:16 IST
अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन ने लालबागचा राजा को सोने का मुकुट किया दान ।

अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन ने लालबागचा राजा को 15 करोड़ रुपये मूल्य का 20 किलो सोने का मुकुट दान किया। लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक कल, गुरुवार शाम को सामने आया। इस मौके पर अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा लालबाग के राजा को दान किया गया 20 किलो का सोने का मुकुट सबसे खास रहा।

सोने के इस मुकुट की कीमत

सोने के इस मुकुट की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है। कल लालबाग चा राजा की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसके बाद 20 किलो का सोने का मुकुट दान में दिया गया और लालबाग चा राजा ने इसे पहना। गणेश चतुर्थी से पहले गुरुवार को मुंबई की सबसे लोकप्रिय गणेश प्रतिमा लालबागचा राजा का अनावरण किया गया। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान भक्त लालबागचा राजा के दर्शन के लिए आते हैं।7 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के दौरान पूरे महाराष्ट्र में घरों और सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है।

अनंत अंबानी और पूरा अंबानी परिवार

अनंत अंबानी और पूरा अंबानी परिवार पिछले कई सालों से लालबागचा राजा मंडल से जुड़ा हुआ है और वे लालबागचा राजा की विसर्जन यात्रा में भी हिस्सा लेते हैं। लालबागचा राजा अपनी प्रतिष्ठित गणेश मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसका प्रबंधन लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1934 में पुतलाबाई चॉल में की गई थी। 80 वर्षों से अधिक समय से कांबली परिवार लालबागचा राजा गणपति की मूर्ति की देखभाल का काम संभाल रहा है।

