'शेयर बाजार में उछाल के बीच...': सीजेआई चंद्रचूड़ की सेबी, सैट को सलाह

CJI DY Chandrachud ने audience को बताया कि निवेश आकर्षित करने तथा पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन जैसे आर्थिक परिणाम उत्पन्न करने के लिए मजबूत कानूनी संरक्षण और प्रभावी विवाद समाधान प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 5, 2024 08:54 IST
Chief Justice of India DY Chandrachud ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बढ़ते बाजार बेंचमार्क के मद्देनजर एक ठोस विनियामक वातावरण के महत्व पर जोर दिया है। 

CJI  ने 4 जुलाई को मुंबई में (सैट) के नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए कहा, "जितना अधिक आप शेयर बाजार में उछाल देखेंगे, मेरा मानना ​​है कि सेबी और सैट की भूमिका उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि ये दोनों संस्थान सावधानी बरतेंगे, सफलताओं का जश्न मनाएंगे, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी रीढ़ स्थिर रहे।" 

Chandrachud  ने बाजार के खिलाड़ियों और लेन-देन की मात्रा में उल्लेखनीय विस्तार को स्वीकार किया, लेकिन बढ़ते संघर्षों और विनियामक गैर-अनुपालन की संभावना के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने बढ़ते कार्यभार से निपटने के लिए "नीतिगत मुद्दे" के रूप में अधिक सैट बेंचों के विकास की वकालत की, जिससे निर्णयकर्ताओं को इस विस्तार पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जा सके। CJI  Chandrachud  ने ऑडियंस को बताया कि निवेश को आकर्षित करने और पूंजी निर्माण तथा रोजगार सृजन जैसे आर्थिक परिणाम उत्पन्न करने के लिए मजबूत कानूनी संरक्षण तथा प्रभावी विवाद समाधान प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं।

जब निवेशकों को यह भरोसा होता है कि उनके निवेश कानून द्वारा संरक्षित हैं तथा विवाद समाधान के लिए प्रभावी तंत्र मौजूद हैं, तो वे देश के बाजारों में निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं। CJI ने कहा कि निवेश का यह प्रवाह बेहतर आर्थिक परिणाम जैसे कि पूंजी निर्माण, रोजगार सृजन तथा समग्र आर्थिक विकास को जन्म दे सकता है।

SAT के प्रीसाइडिंग अधिकारी न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार ने अपनी टिप्पणी में कहा कि न्यायाधिकरण के पास अब 1,028 अनसुलझे अपील हैं तथा 1997 में अपनी स्थापना के बाद से इसने 6,700 से अधिक चुनौतियों का समाधान किया है।

मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाई गई SAT की नई वेबसाइट का परिचय देते हुए न्याय तक पहुंच में सुधार लाने तथा न्यायाधिकरण की गतिविधियों का समर्थन करने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया।

