Wipro Reducing Salaries : विप्रो ने नए ज्वाइनी के लिए घटाई तनख्वाह, आधी सैलरी में करेंगे ज्वाइन
भारतीय आईटी सेवा कंपनी विप्रो फरवरी में उस समय सुर्खियों में थी, जब उसने फ्रेशर्स के लिए वेतन पैकेज में 50 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की थी। कंपनी ने शुरू में नई भर्तियों के लिए प्रति वर्ष 6.5 लाख रुपये की पेशकश की थी, लेकिन अब कंपनी न्यू ज्वाइनी के लिए 50 प्रतिशत वेतन में कटौती की बात कह रही है।
विप्रो के मुख्य वित्तीय अधिकारी, जतिन दलाल के अनुसार, ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए 92 प्रतिशत फ्रेशर्स ने कम सैलरी की पेशकश पर कंपनी में शामिल होने का विकल्प चुना। कंपनी ने नई भर्तियों को कम वेतन स्वीकार करने या एग्जिट करने का विकल्प दिया था। Fresher के लिए वेतन कम करने का निर्णय विवादास्पद हो सकता है, विप्रो का दावा है कि बदलती व्यावसायिक जरूरतों के कारण यह आवश्यक था। कंपनी का कहना है कि अधिकांश नए भर्ती किए गए लोगों ने कम वेतन की पेशकश को स्वीकार कर लिया है।