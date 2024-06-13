जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होगा बजट, अगले हफ्ते से कंसलटेशन शुरू होगा

सूत्रों ने बीटी टीवी को बताया कि केंद्र सरकार जुलाई के मध्य तक 2024-2025 के लिए पूर्ण बजट पेश कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय 17 जून तक विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ अपनी पूर्व-परामर्श बजट बैठकें शुरू कर देगा।

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ/प्रतिज्ञान, अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद की चर्चाएं शामिल होंगी। इस कार्यक्रम से पता चलता है कि पहला सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होगा, बल्कि दूसरा भाग शुरू होने से पहले एक ब्रेक लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दूसरे भाग की शुरुआत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति के साथ होगी, जिसके बाद वित्त वर्ष 2025 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने आगामी बजट के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं

हालांकि केंद्र सरकार ने आगामी बजट के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें आरबीआई के 2.11 ट्रिलियन रुपये के लाभांश के उपयोग के बारे में विवरण शामिल होगा। सरकार संभवतः अपने सुधार एजेंडे को जारी रखेगी और अतिरिक्त व्यय के अवसरों की तलाश कर सकती है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें 2026 तक 4.5% से नीचे और वित्त वर्ष 2025 में 5.1% का राजकोषीय समेकन पथ बनाए रखा गया। हालाँकि, सरकार अगले सप्ताह अपनी पूर्व-परामर्श बैठकों के दौरान इस लक्ष्य को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।