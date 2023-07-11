GST Council की बैठक के बाद कल PVR, Nazara, Delta corp Inox पर होगी नजर
50वी GST Board Metting वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में किया गया है। GST दरों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। हांलाकि अब देखना यह है की बैठक के बाद कल PVR, Nazara, Delta corp Inox पर क्या असर होगा?
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने सहित कई विषयो पर चर्चा की गयी है। बैठक में कई बडी घोषणा भी की गयी है। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स के साथ सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान और कई दवाओं पर टैक्स में राहत का एलान किया गया है। इन दरों में बदलावों की वजह से इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में बुधवार को धमाका देखने को मिल सकता है। जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है।
फिलहाल इसकी तारीख का एलान नहीं हुआ है। दरों को लेकर संशोधन के बाद ये फैसला लागू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिनेमाहॉल में खाने पीने के सामान पर जीएसटी में कटौती की गई है, और टैक्स को घटा कर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही काउंसिल ने दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी जीएसटी में राहत दी है। इसके अलावा सेटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट कंपनियों को जीएसटी से छूट मिली है। यानि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग को छोड़कर अन्य फैसले राहत देने वाले हैं। गेमिंग पर जीएसटी काउंसिल के फैसले को इंडस्ट्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, और कहा है कि इससे इंडस्ट्री को काफी झटका पड़ सकता है। आज का सबसे बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा है, ऐसे में बुधवार को गेमिंग इंडस्ट्री से जुडी लिस्टेड कंपनी डेल्टा कॉर्प पर दिख सकता है। इसके अलावा दूसरा राहत का फैसला सिनेमाहॉल में खाने पीने की चीजों पर जीएसटी में कटौती का है।
थियेटर ऑपरेटर करने वाली कंपनियों की आय का बड़ा हिस्सा खाने पीने के आइटम की बिक्री से जुड़ा है, अगर खाने पीने के सामान की कीमतें सस्ती होती हैं तो इनकी बिक्री भी बढ़ेगी वहीं लोग इससे भी सिनेमा हॉल की तरफ खिंच सकते हैं। आज के फैसले से पीवीआर आईनॉक्स सहित कई कंपनी के शेयरों में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं फार्मा सेक्टर की ऐसी कंपनियों के लिए आज का फैसला राहत ला सकता है जिनके पोर्टफोलियों में इन दवाओं की बेहतर हिस्सेदारी है।
