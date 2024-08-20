BT India@100: 'देश को नुकसान हो रहा है, सिस्टम को नुकसान हो रहा है...': अरविंद पनगढ़िया ने BTIndia@100 में लेटरल एंट्री रोलबैक पर खुलकर बात की 

अरविंद पनगढ़िया, जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ने हाल ही में BT India@100 सत्र में लेटरल एंट्री के विज्ञापन को वापस लेने के सरकार के निर्णय पर निराशा व्यक्त की। यह निर्णय राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है, और पनगढ़िया ने कहा कि यह कदम शासन सुधारों की आवश्यकता को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि लेटरल एंट्री, हालांकि सीमित है, सरकार में आवश्यक प्रतिभा लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

advertisement

अरविंद पनगढ़िया ने क्या कहा?

पनगढ़िया ने कहा, "यह दूसरा प्रयास था। यह एक बूँद है, कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है," इस पहल के सीमित पैमाने को रेखांकित करते हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि विज्ञापन को रद्द करने का निर्णय शायद आलोचना के कारण हुआ। "शायद हमें वैकल्पिक तरीकों की तलाश करनी चाहिए," उन्होंने कहा। उन्होंने विशेषज्ञों को सरकार में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया, यह बताते हुए कि जबकि नौकरशाही में सामान्य लोग विशेषज्ञ कौशल प्राप्त कर सकते हैं, बाहरी प्रतिभा लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

Also Read: BT India@100: भारत 2047 तक 50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है: अरविंद पनगढ़िया

इस रोलबैक का मतलब है कि सरकार को अधिकतर सलाहकारों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, एक प्रथा जिसे पनगढ़िया कम प्रभावी मानते हैं। उन्होंने कहा, "यह एक अधिक वास्तविक लेटरल एंट्री थी क्योंकि यह लेटरल एंट्री करने वालों को शक्ति के पदों पर रखती है।" उन्होंने यह भी कहा कि वैकल्पिक रूप से, सलाहकारों का उपयोग किया जाएगा जो विशेष सेवाएँ प्रदान करते हैं लेकिन निर्णय लेने की शक्ति नहीं रखते।

पनगढ़िया ने कहा, "देश suffers करता है, सिस्टम suffers करता है," इस बात को उजागर करते हुए कि वास्तविक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर चूक गया है।

राजनीति की विवादास्पद प्रकृति पर जताई चिंता

राजनीतिक माहौल पर विचार करते हुए, पनगढ़िया ने आधुनिक राजनीति की विवादास्पद प्रकृति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने 1954 में आईजी पटेल की सरकार में प्रवेश की याद दिलाई, जो कि एक अर्थशास्त्री थे और यह कांग्रेस सरकार के तहत हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि आज का कांग्रेस पार्टी उस युग से भिन्न है, जब इंदिरा गांधी ने जाति व्यवस्था के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी थी। "हमें जाति आधारित राजनीति से दूर जाना चाहिए," उन्होंने कहा।

सरकार के लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने के निर्णय के पीछे विपक्षी पार्टियों की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री की सोच को व्यक्त किया कि प्रक्रिया "सामाजिक न्याय के साथ मेल खानी चाहिए," जो कि भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान द्वारा भी स्वीकार किया गया।

मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और संस्थागत बनाने के प्रयास किए...

UPSC द्वारा जारी विज्ञापन में "प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों" की तलाश की गई थी, जो 24 मंत्रालयों में वरिष्ठ पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। पनगढ़िया ने बताया कि मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और संस्थागत बनाने के प्रयास किए हैं, जो कि 2014 से पहले की तात्कालिक और पक्षपातपूर्ण प्रथाओं से एक बदलाव है।

advertisement

हालांकि, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ मेल खाने की आवश्यकता, विशेष रूप से आरक्षण प्रावधानों के संदर्भ में, अंततः विज्ञापन के रद्द होने का कारण बनी।

