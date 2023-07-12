कार खरीदने से पहले समझिए, GST काउंसिल में क्या हुआ?
जीएसटी काउंसिल ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) पर 22 फीसदी सेस दर को मंजूरी दे दी है। हालांकि काउंसिल ने सेडान को लिस्ट में शामिल नहीं किया है। यानी सेडान कारें अब 22 फीसदी सेस के दायरे से बाहर रहेंगी।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। जीएसटी काउंसिल ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) पर 22 फीसदी सेस दर को मंजूरी दे दी है। हालांकि काउंसिल ने सेडान को लिस्ट में शामिल नहीं किया है। यानी सेडान कारें अब 22 फीसदी सेस के दायरे से बाहर रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी काउंसिल ने 4 मीटर से अधिक लंबाई, 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सभी मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल (MUV) के लिए 22 फीसदी सेस क दायरे में रखा है।
जानकारों का कहना है कि इस कदम से टोयोटा की इनोवा और मारुति अर्टिगा, दोनों एमयूवी जैसे वाहन 22 फीसदी कंपनसेशन सेस के हाई स्लैब में आ जाएंगे। हालांकि सेडान और 4 मीटर से छोटी एसयूवी इस दायरे से बाहर होंगी।
