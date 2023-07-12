कार खरीदने से पहले समझिए, GST काउंसिल में क्या हुआ?

जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। जीएसटी काउंसिल ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) पर 22 फीसदी सेस दर को मंजूरी दे दी है। हालांकि काउंसिल ने सेडान को लिस्ट में शामिल नहीं किया है। यानी सेडान कारें अब 22 फीसदी सेस के दायरे से बाहर रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी काउंसिल ने 4 मीटर से अधिक लंबाई, 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सभी मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल (MUV) के लिए 22 फीसदी सेस क दायरे में रखा है।

advertisement

Also Read: GST Council की बैठक के बाद कल PVR, Nazara, Delta corp Inox पर होगी नजर

जानकारों का कहना है कि इस कदम से टोयोटा की इनोवा और मारुति अर्टिगा, दोनों एमयूवी जैसे वाहन 22 फीसदी कंपनसेशन सेस के हाई स्लैब में आ जाएंगे। हालांकि सेडान और 4 मीटर से छोटी एसयूवी इस दायरे से बाहर होंगी।

Also Read: Online Gaming, घुड़सवारी पर लगेगा 28% टैक्स, सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती

( इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)