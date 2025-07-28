इस logistics कंपनी ने किया नाम रोशन, अब शेयर में दिख रही नई रफ्तार

Tiger Logistics के शेयर फोकस में आ गया है। कंपनी ने बड़ा अपडेट दिया है, जिसके बाद शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। दोपहर 12.30 बजे के करीब 4.53 फीसदी की तेजी के साथ ₹51.21 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को करीब 2 गीगावॉट के सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ा भारी सामान चीन से भारत तक सफलतापूर्वक डिलीवर कर दिया है। यह काम कंपनी की खास यूनिट TiGreen ने किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े लॉजिस्टिक्स में काम करती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस प्रोजेक्ट के तहत Tiger Logistics ने Qinzhou, Wuhu, Shanghai और Ningbo जैसे चीन के पोर्ट्स से भारत के Nhava Sheva, Mundra, Hazira और Chennai पोर्ट्स तक माल पहुंचाया। इसमें 200 से ज्यादा कंटेनर शामिल थे।

इस डिलीवरी में कई परेशानियां आईं जैसे जहाजों में जगह की कमी, पोर्ट्स पर भीड़, कंटेनर की कमी, और डेडलाइन का दबाव। लेकिन Tiger Logistics ने अपने एक्सपीरियंस मजबूत नेटवर्क और तेज फैसलों से यह सब संभाल लिया। कंपनी की चीन-भारत ट्रेड रूट पर अच्छी पकड़ है, जिसका पूरा फायदा मिला।

Tiger Logistics के शेयर पिछले एक महीने में 10 फीसदी गिरा है। साल 2025 में अब तक स्टॉक 27 फीसदी टूटा है। शेयर सालभर में 32 फीसदी चढ़ा है। पांच साल में स्टॉक ने 1345.71 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Tiger Logistics के बारे में

Tiger Logistics एक भरोसेमंद और पुरानी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। कंपनी पिछले 24 सालों से देश-विदेश में माल पहुंचाने का काम कर रही है। यह ऑटो, टेक्सटाइल, दवाइयों, FMCG, डिफेंस और अब सोलर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है।

