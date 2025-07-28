इस logistics कंपनी ने किया नाम रोशन, अब शेयर में दिख रही नई रफ्तार

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस logistics कंपनी ने किया नाम रोशन, अब शेयर में दिख रही नई रफ्तार

Tiger Logistics के शेयर फोकस में आ गया है। कंपनी ने एक शिपमेंट पूरा किया है। आज कंपनी के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 28, 2025 13:05 IST
Tiger Logistics share price
Tiger Logistics के शेयर फोकस में आ गया है। कंपनी ने बड़ा अपडेट दिया है, जिसके बाद शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। दोपहर 12.30 बजे के करीब 4.53 फीसदी की तेजी के साथ ₹51.21 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। 

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को करीब 2 गीगावॉट के सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ा भारी सामान चीन से भारत तक सफलतापूर्वक डिलीवर कर दिया है। यह काम कंपनी की खास यूनिट TiGreen ने किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े लॉजिस्टिक्स में काम करती है।

इस प्रोजेक्ट के तहत Tiger Logistics ने Qinzhou, Wuhu, Shanghai और Ningbo जैसे चीन के पोर्ट्स से भारत के Nhava Sheva, Mundra, Hazira और Chennai पोर्ट्स तक माल पहुंचाया। इसमें 200 से ज्यादा कंटेनर शामिल थे।

इस डिलीवरी में कई परेशानियां आईं जैसे जहाजों में जगह की कमी, पोर्ट्स पर भीड़, कंटेनर की कमी, और डेडलाइन का दबाव। लेकिन Tiger Logistics ने अपने एक्सपीरियंस मजबूत नेटवर्क और तेज फैसलों से यह सब संभाल लिया। कंपनी की चीन-भारत ट्रेड रूट पर अच्छी पकड़ है, जिसका पूरा फायदा मिला।

Tiger Logistics के शेयर पिछले एक महीने में 10 फीसदी गिरा है। साल 2025 में अब तक स्टॉक 27 फीसदी टूटा है। शेयर सालभर में 32 फीसदी चढ़ा है। पांच साल में स्टॉक ने 1345.71 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Tiger Logistics के बारे में

Tiger Logistics एक भरोसेमंद और पुरानी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। कंपनी पिछले 24 सालों से देश-विदेश में माल पहुंचाने का काम कर रही है। यह ऑटो, टेक्सटाइल, दवाइयों, FMCG, डिफेंस और अब सोलर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 28, 2025