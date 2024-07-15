Zomato और Swiggy ने प्लेटफ़ॉर्म शुल्क बढ़ाया, चुनिंदा शहरों में फ़ूड डिलीवरी होगी महंगी

Economic Times (ET) के अनुसार, Zomato और Swiggy ने अपने प्लेटफ़ॉर्म शुल्क (Platform Fee) को ₹5 से बढ़ाकर ₹6 कर दिया है, जिससे संभावित रूप से फ़ूड डिलीवरी की लागत में 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह मुख्य रूप से दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिए है, जहाँ फ़ूड डिलीवरी कंपनियों का लगभग एकाधिकार रेवन्यू (Revenue) बढ़ाने की तलाश में है।

ET के अनुसार, Swiggy ने बेंगलुरु (Bengaluru) में ₹7 प्लेटफ़ॉर्म शुल्क (Platform Fee) की घोषणा की थी, जिसे चेकआउट (Checkout) के समय घटाकर ₹6 कर दिया गया है। ज़ोमैटो तेज़ डिलीवरी (Zomato Fast Delivery) के लिए प्राथमिकता शुल्क (Priority Charges) भी लेता है।

प्लेटफ़ॉर्म शुल्क बढ़ोतरी से Zomato और Swiggy को कितना अधिक लाभ (Profit) हो सकता है?

बिजनेस स्टैंडर्ड के एक लेख के अनुसार, Zomato के माध्यम से क़रीब 22 से 25 लाख ऑर्डर प्रति दिन डिलीवर होते हैं जिसके कारण Zomato को क़रीब ₹25 लाख का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। कंपनी को प्लेटफ़ॉर्म शुल्क में वृद्धि के कारण ₹1.25-1.5 करोड़ की प्रति दिन की आय की भी उम्मीद है।

Zomato और Swiggy ने प्लेटफ़ॉर्म शुल्क कब से लेना शुरू किया और यह राशि पहले कितनी थी?

Zomato और Swiggy ने पिछले साल प्लेटफ़ॉर्म शुल्क वसूलना शुरू किया था, जो ₹2 प्रति ऑर्डर से शुरू होकर दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में ₹4 और ₹5 तक बढ़ गया।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में Zomato के शेयर रुपए 232 के उच्चतम स्तर पर पहुँच गए, जिससे निर्माता और सीईओ Deepinder Goyal अरबपति बन गए। कंपनी ने एक साल तक रैली भी की है, जिसका मुख्य कारण इसकी रैपिड कॉमर्स सहायक कंपनी Blinkit की सफलता है।

Blinkit और Instamart जैसी रैपिड कॉमर्स दिग्गज प्लेटफ़ॉर्म या हैंडलिंग शुल्क के लिए कितना शुल्क लेती हैं?

Times of India की एक रिपोर्ट की माने तो, Zomato के Blinkit और Swiggy के Instamart दोनों में प्लेटफ़ॉर्म लागत है जिसे 'हैंडलिंग शुल्क' कहा जाता है। बेंगलुरु में, ब्लिंकिट हर ऑर्डर पर ₹4 और इंस्टामार्ट हर ऑर्डर पर ₹5 लेता है। दिल्ली में, ब्लिंकिट ₹16 लेता है जबकि इंस्टामार्ट सिर्फ़ ₹5 लेता है।