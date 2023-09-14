Mumbai में इतनी महंगी बिकी प्रॉपर्टी, सुनकर रह जाएंगे आप भी हैरान
देश की आर्थिक राजधानी Mumbai में रियल एस्टेट सेक्टर में एक ऐसी डील होने जा रही है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। ये जमीनी सौदा हर लिहाज से बहुत बड़ा है। जानी मानी कंपनी Bombay Dyeing ने इस सौदे को अंजाम दिया है। कितनी बड़ी है ये डील और इससे खरीदारी को लेकर क्या प्लानिंग है? आइये जानते हैं।
तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जमीन Wadia Group की कंपनी Bombay Dyeing की है जो मुंबई के वर्ली में करीब 22 एकड़ में फैली है। ये जमीन का सौदा जापानी रियल एस्टेट कंपनी Sumitomo Realty & Development Company के साथ होने जा रहा है। BSE पर मिली जानकारी के मुताबिक ये सौदा 5,200 करोड़ रुपये में होने जा रहा है। इस प्लॉट की बिक्री दो चरणों में होगी। कंपनी के बयान के मुताबिक शेयरधारकों की मंजूरी के बाद जमीन को खरीदने से पहले चरण में 4,675 करोड़ रुपये मिलेंगे। बाकी 525 करोड़ रुपये दूसरे चरण में कुछ शर्तों के साथ पूरा किया जाएगा। बयान के मुताबिक इस सौदे को मंजूरी देने के लिए बॉम्बे डाइंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार को बैठक की इस सौदे को अब शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मिलनी बाकी है और उनकी मंजूरी के बाद ये सौदा पूरा करने की दिशा में कदम पक्के हो जाएंगे।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि Bombay Dyeing जो अपने एसेट बेचने जा रही है उससे मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी कहां करेगी? तो कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपना 3969 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के फाइनेंस के लिए, कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए करेगी। आपको बता दें कि कंपनी पिछले साल 900 करोड़ का कर्ज चुका चुकी है। वहीं इस खबर के बाद से शेयर रॉकेट बन गया है।कंपनी का शेयर करीब साढ़े 16% उछलकर 163.50 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। कंपनी के मार्केट कैप में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई और ये 3366 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। हालांकि कंपनी ने जो लैंड डील की है उसकी कीमत ही कंपनी के कुल मार्केट कैप से काफी ज्यादा है। 5200 करोड़ रुपये की ये लैंड डील बॉम्बे डाइंग के कारोबार के लिए बेहद फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इसी जमीन पर बॉम्बे डाइंग का हेडक्वार्टर वाडिया इंटरनेशनल सेंटर बना है। पिछले हफ्ते इसे खाली किया गया और कंपनी के चेयरमैन नुस्ली वाडिया के दफ्तर को बॉम्बे डाइंग की प्रॉपर्टी दादर-नैगॉम में शिफ्ट किया गया।
