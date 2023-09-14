कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए ₹617 करोड़, आज से खुला कंपनी का IPO

scorecardresearch
ऑफर में 1,200 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और तीन शेयरधारकों द्वारा 1.35 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फोर सेल शामिल है। सिंगापुर स्थित ब्लू चंद्रा पीटीई लिमिटेड (इक्विटी इंटरनेशनल फंड वी के स्वामित्व वाली), गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स (एशिया), और जीटीआई कैपिटल अल्फा ओएफएस में बेचने वाले शेयरधारक हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 14, 2023 08:53 IST
Samhi Hotels Limited का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 14 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। साम्ही होटल्स का आईपीओ साइज 1,350 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड ₹119-126 प्रति शेयर तय किया है। हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनी साम्ही होटल्स के मुताबिक, 1,200 करोड़ रुपये के नए शेयर और 170 करोड़ रुपये तक के शेयर OFS के तहत पेश किये जाएंगे। निवेशक 18 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। 27 सितंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 119 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं।

इक्विटी इंटरनेशनल, एसीआईसी मॉरीशस और गोल्डमैन सैक्स बैक्डइक्विटी इंटरनेशनल, एसीआईसी मॉरीशस और गोल्डमैन सैक्स बैक्ड साम्ही होटल्स ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर खुलने से एक दिन पहले यानी 13 सितंबर को एंकर बुक के माध्यम से 616.54 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सिंगापुर सरकार, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, CLSA ग्लोबल मार्केट्स, थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड, HSBC ग्लोबल, नैटिक्सिस इंटरनेशनल फंड्स, इमको इमर्जिंग मार्केट्स पब्लिक इक्विटी एलपी, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरीशस और सोसाइटी जेनरल सहित ग्लोबल इन्वेस्टर ने एंकर बुक के माध्यम से कंपनी में निवेश किया है। अन्य में एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आदित्य बिड़ला सन लाइफ ट्रस्टी, नुवामा, एडलवाइस, विकासा इंडिया ईआईएफ आई फंड और एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी एंकर बुक में भाग लिया, जो क्वालिफाइड इंस्टिटियूशनल बायर्स का एक हिस्सा है।

साम्ही के पास 31 ऑपरेटिंग होटलों का एक पोर्टफोलियो है जिसमें 4,801 चाबियां शामिल हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे सहित पूरे भारत के 14 शहरों में इसकी उपस्थिति है। साम्ही के पास कोलकाता और नवी मुंबई में कुल 461 चाबियों के साथ 2 होटल निर्माणाधीन हैं। निजी स्वामित्व वाली समही होटल्स ने एक्सचेंजों को अपनी फाइलिंग में कहा, मर्चेंट बैंकर्स के परामर्श से, उसने 35 एंकर निवेशकों को 126 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर 4,89,32,143 इक्विटी शेयरों के अलॉटमेंट को अंतिम रूप दिया है। कंपनी ने कहा एंकर निवेशकों को शेयरों के कुल एलोकेशन में से 1,81,38,394 इक्विटी शेयर कुल 10 स्कीम्स के माध्यम से पांच डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को एलोकेटेड थे। कंपनी 1,370.1 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 14 सितंबर को अपना आईपीओ खोल चूकी है। इस ऑफर में 1,200 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और तीन शेयरधारकों द्वारा 1.35 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फोर सेल शामिल है। सिंगापुर स्थित ब्लू चंद्रा पीटीई लिमिटेड (इक्विटी इंटरनेशनल फंड वी के स्वामित्व वाली), गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स (एशिया), और जीटीआई कैपिटल अल्फा ओएफएस में बेचने वाले शेयरधारक हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
