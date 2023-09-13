TRIL में निवेशक Madhu Kela ने खरीदी हिस्सेदारी

शेयर मार्केट के बड़े निवेशक की सूचि में सुम्हार Madhu Kela ने मल्टीबैगर स्टॉक ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड (TRIL) में नई हिस्सेदारी खरीदी है। स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार मधु केला को कंपनी की शेयर अलॉटमेंट कमेटी से 55,78,111 कंपनी शेयर अलॉट किए गए हैं। फंड जुटाने के लिए कंपनी द्वारा जारी किए गए 10,00,001 प्रेफरेंशियल शेयरों में से इन शेयरों को अलॉट किया गया है। ये प्रेफरेशियल शेयर ₹120 प्रति शेयर पर पेश किए गए है। मधु केला ने इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगभग ₹66.9 करोड़ का निवेश किया है। TRIL ने मधु केला को प्रेफरेंशियल शेयर के अलॉटमेंट के बारे में भारतीय शेयर बाजार एक्सचेंज को सूचित किया है और कहा कि यह कंपनी के शेयरधारकों और अन्य रेगुलेटरी गवर्नमेंट अथॉरिटी की मंजूरी के अधीन है।

कंपनी द्वारा एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार मधु केला को 55,78,111 कंपनी शेयर अलॉट किए गए हैं, जो कंपनी की कुल पेड अप कैपिटल का 3.91 फीसदी है। उन्हें ये शेयर कंपनी द्वारा फंड जुटाने के अभियान में पेश किए गए 10,00,001 प्रेफरेंशियल शेयर्स में से मिले है। चूंकि ये शेयर ₹120 प्रति शेयर पर ऑफर किए गए थे, कंपनी की इस फंड जुटाने की पहल में मधु केला का कंपनी में कुल निवेश ₹66,93,73,320 है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने महामारी के बाद के रिबाउंड में अपने शेयरधारकों को शानदार रिटर्न दिया है।

पिछले तीन साल में यह मल्टीबैगर स्टॉक लगभग ₹5.50 प्रति के स्तर से बढ़कर ₹145 प्रति के स्तर तक पहुंच गया है, जोकि 2,500 फीसदी तेजी है। पिछले एक साल में, इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 250% से अधिक का रिटर्न दिया है। जबकि ईयर टू डेट समय में, स्मॉल-कैप स्टॉक ने अपने शेयरधारकों को 150 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। यह मल्टीबैगर स्टॉक BSE और NSE दोनों पर ट्रेड के लिए उपलब्ध है। इसका मार्केट कैप ₹1902 करोड़ है और इसका वर्तमान ट्रेड वॉल्यूम लगभग 59,88,000 है। इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹157.70 है जबकि इसका 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹38.70 प्रति शेयर है।

