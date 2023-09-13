scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBSE ने जारी की कंपनियों की Circuit Limit, कौन सी कंपनी के सर्किट में हुआ उतार-चढ़ाव, आइये जानते है

BSE ने जारी की कंपनियों की Circuit Limit, कौन सी कंपनी के सर्किट में हुआ उतार-चढ़ाव, आइये जानते है

लिस्ट में SMIFS LIMITED Ltd भी शामिल है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। मंगलवार को कंपनी का शेयर शेयर 20 फीसदी बढ़कर 57.67 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में शेयर 70 फीसदी, एक महीने में 40 फीसदी बढ़ा है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 13, 2023 11:44 IST
BSE ने जारी की कंपनियों की Circuit Limit
BSE ने जारी की कंपनियों की Circuit Limit

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बिच Bombay Stock Exchange ने Circuit Limit को लेकर एक लिस्ट जारी की है। 13 सितंबर की लिस्ट में पहली कंपनी Ken Financial Services Ltd. शामिल है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 10 फीसदी बढ़कर 9.99 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 30 फीसदी बढ़ा है। कंपनी की मार्केट कैप 3 करोड़ रुपये है। दूसरे नंबर पर Olatech Solutions Ltd है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 10 फीसदी गिरकर 143.60 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 25 फीसदी गिरा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 160 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 33 करोड़ रुपये है। लिस्ट में तीसरी कंपनी Jonjua Overseas Limited है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 5 फीसदी बढ़कर 14.99 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 10 फीसदी बढ़ा है। एक साल में शेयर 50 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 10 करोड़ रुपये है।

advertisement
Olatech Solutions Ltd ने क साल में शेयर ने 160 फीसदी का रिटर्न दिया है
Olatech Solutions Ltd ने क साल में शेयर ने 160 फीसदी का रिटर्न दिया है

लिस्ट में चौथी कंपनी Beeyu Overseas Ltd है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 2.56 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 50 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 18 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 3 करोड़ रुपये है। पांचवे नंबर पर Kretto Syscon Limited है। कंपनी मेडिकल उपकरण कारोबार से जुड़ी है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर ने एक हफ्ते में 50 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में 20 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 13 करोड़ रुपये है। छठे नंबर पर GBls Infotech Ltd है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 18 फीसदी बढ़कर 2.62 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 50 फीसदी, तीन महीने में 42 फीसदी, एक साल में 26 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 114 करोड़ रुपये है।

Also Read: केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari के एक बयांन से बाज़ार में हलचल, गिरने लगे शेयर

सातवें नंबर पर Zodiac-JRD-MKJ Ltd है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। सोमवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 50.92 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में शेयर 70 फीसदी, एक महीने में 40 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 24 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 26 करोड़ रुपये है। लिस्ट में SMIFS LIMITED Ltd भी शामिल है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। मंगलवार को कंपनी का शेयर शेयर 20 फीसदी बढ़कर 57.67 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में शेयर 70 फीसदी, एक महीने में 40 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 24 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 32 करोड़ रुपये है।

SMIFS LIMITED Ltd का मार्केट कैप 32 करोड़ रुपये है
SMIFS LIMITED Ltd का मार्केट कैप 32 करोड़ रुपये है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 13, 2023