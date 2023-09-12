केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari के एक बयांन से बाज़ार में हलचल, गिरने लगे शेयर

केंद्रीय परिवहन मंत्री Nitin Gadkari के एक बयान से ऑटो, ऑटो एंसिलरी और ट्रैक्टर शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी 2% से ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। दरअसल, डीजल गाड़ियों को लेकर सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया है, जिसके बाद ऑटो सेक्टर और इससे जुड़े शेयरों में बड़ी गिरावट दिख रही है। SIAM के 63वें बैठक में नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए वित्त मंत्री से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman उनसे मिलने आ रही हैं। जिसमें वो वित्त मंत्री से डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने को लेकर बात करेंगे। इसे प्रदूषण टैक्स के तौर पर लागू किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को जल्द ही हासिल करेंगे। उन्होंने कहा गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं तो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बढ़ रहा है जो देश पर दबाव डाल रहा है। इसलिए मैं इंडस्ट्री से कहूंगा कि BS6 स्टेज 2 को जल्दी लाए।

डीजल गाड़ियों को हटाएं नहीं तो इतना टैक्स बढ़ा देंगे की आपको ऐसा करना पड़ेगा। आने वाले 6 या 8 महीनो में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। देश में 30 लाख EVs रजिस्टर्ड है, 300% की ग्रोथ हुई है। मैं इंडस्ट्री से कहूंगा कि प्रोडक्शन और बढ़ाएं। नितिन गडकरी के बयान के बाद ही निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2% से ज्यादा गिरावट के साथ 16,000 के नीचे फिसलते हुए दिखाई दिया। मंगलवार को ये इंडेक्स 16,417.65 पर खुला था। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में इस गिरावट में सबसे ज्यादा भागीदारी M&M, Tata Motors, Samvardhan Motherson, Bharat Forge और Maruti Suzuki का रहा। Bajaj Auto इस इंडेक्स को सपोर्ट करने वाल इकलौत स्टॉक दिखा।

ऑटो इंडेक्स में Bajaj Auto को छोड़कर बाकी सभी स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली

डीजल इंजन को लेकर सबसे ज्यादा एक्सपोजर Mahindra & Mahindra का है। कारोबारी साल 2023 में इस कंपनी के डीजल कमर्शियल गाड़ियों का कुल एक्सपोजर 80% तक है। जबकि, टाटा मोटर्स के डीजल गाड़ियों का कुल एक्सपोजर करीब 15% है। गडकरी के बयान के बाद ऑटो इंडेक्स में Bajaj Auto को छोड़कर बाकी सभी स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली। ये कमजोरी 7% से ज्यादा तक की देखने को मिली। ट्रैक्टर शेयरों में गिरावट देखने को मिली। Swaraj Engines और Escorts Kubota के स्टॉक्स करीब 3.4% तक की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। Bosch का शेयर 2.4% यानी 480 अंक गिरकर 18,964.85 के स्तर नजर आया।

