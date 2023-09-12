iPhone 15 की आज लॉन्चिंग, क्या होंगे फीचर्स, BTTV पर देखें पूरा इवेंट

iPhone 15 सीरीज आखिरकार आज लॉन्च होगी। इवेंट आज रात 10:30 बजे शुरू होगा और दुनिया भर के लोग 2023 का iPhones देखने के लिए बिजनेस टुडे टेलीविजन के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। लॉन्च से पहले, अधिकांश लीक से पता चला है कि हम इस साल के iPhone 15 स्मार्टफोन से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

iPhone 15: डिजाइन और बहुत कुछ

iPhone 15 के डिज़ाइन में कुछ बदलाव हो सकता है।सभी iPhone 15 मॉडल डायनेमिक आइलैंड डिज़ाइन के साथ आएंगे जो वर्तमान में केवल प्रो मॉडल तक ही सीमित है। सामान्य बदलावों और सुधारों के अलावा, आने वाले iPhone मॉडल यूएसबी टाइप-सी पोर्ट वाले पहले मॉडल हो सकते हैं।

नया फीचर उपयोगकर्ताओं को साइलेंट मोड, टॉर्च, फोकस मोड और iPhone के कैमरा ऐप के भीतर ट्रांसलेट ऐप और मैग्निफायर तक पहुंच सहित विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम करेगा।

iPhone 15 संभवतः कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर की पेशकश जारी रखेगा और iPhone 14 और सभी पिछले iPhone मॉडल के समान 6.1-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले को स्पोर्ट करेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के iPhone में पिछले साल के A16 बायोनिक चिपसेट का उपयोग किया जाएगा, जो iPhone 14 की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड होगा।

iPhone 15 में बड़े पैमाने पर बैटरी अपग्रेड मिलने की भी अफवाह है, जिसका सीधा सा मतलब है कि फोन पिछले मॉडल की तुलना में अधिक समय तक चलेगा। मानक संस्करण में 3,877mAh की बैटरी हो सकती है, जो iPhone 14 में 3,279mAh से अधिक है।

iPhone 15 आज रात लॉन्च हो रहा है: भारत में अपेक्षित कीमत

Apple या तो iPhone 15 की कीमत में कुछ हजार रुपये की बढ़ोतरी कर सकता है या नए 2023 iPhone को पुरानी कीमतों पर ही पेश कर सकता है। आपको बता दें कि iPhone 14 को भारत में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। कहा जा रहा है कि प्रो मॉडल की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी होगी।