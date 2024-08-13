Wipro की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सुभा टाटावर्ती ने दिया इस्तीफा

Wipro के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) सुभा तातवर्ती ने हाल ही में कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 16 अगस्त 2024 को प्रभावी होगा। इस निर्णय की जानकारी कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से दी। तातवर्ती का कहना है कि वे कंपनी के बाहर नए अवसरों की खोज में हैं।

advertisement

सुभा तातवर्ती ने मार्च 2021 में Wipro में शामिल होने के बाद से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया। इससे पहले, वे Walmart में कार्यरत थीं, जहां उन्होंने उत्पाद, प्रौद्योगिकी विकास और उद्यम अवसंरचना के व्यावसायीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कई प्रौद्योगिकी नवाचार और सुरक्षा, डेटा विज्ञान और एज प्लेटफार्मों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

Also Read: Cognizant क्यों हो गई सोशल मीडिया पर ट्रोल?

उनका इस्तीफा Wipro के लिए एक और महत्वपूर्ण झटका है, क्योंकि यह कंपनी के लिए इस वर्ष की चौथी उच्च-स्तरीय विदाई है। इससे पहले, COO अमित चौधरी और APMEA के अध्यक्ष अनिस चेंचाह ने भी इस्तीफा दिया था। यह सभी अधिकारी पूर्व CEO थियरी डेलापोर्ट के कार्यकाल के दौरान कंपनी में शामिल हुए थे।

सुभा तातवर्ती का इस्तीफा Wipro में चल रहे नेतृत्व परिवर्तन का हिस्सा है। नए CEO श्रीनी पालिया के तहत, कंपनी ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे का सामना किया है। इस साल की शुरुआत से अब तक, Wipro में 20 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी छोड़ी है। यह स्थिति कंपनी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह प्रतिभा के पलायन को दर्शाता है।

हालांकि सुभा तातवर्ती ने अपने इस्तीफे के पीछे का स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे नए अवसरों की खोज में हैं। Wipro में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पहलों का नेतृत्व किया और कंपनी की तकनीकी रणनीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जाने से Wipro को अपनी तकनीकी दिशा में एक और बदलाव का सामना करना पड़ेगा।

Wipro ने तातवर्ती के इस्तीफे के बारे में एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। कंपनी ने यह भी उल्लेख किया कि वे अपने नेतृत्व की स्थिति को मजबूत करने के लिए नए उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं।

सुभा तातवर्ती के इस्तीफे के बाद, Wipro को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी को अब एक नए CTO की आवश्यकता होगी जो तकनीकी नवाचार और विकास को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा, कंपनी को अपने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे की स्थिति में भी रणनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

Subha Tatavarti का इस्तीफा Wipro के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई तकनीकी पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया, लेकिन अब जब वे कंपनी छोड़ रही हैं, तो Wipro को अपनी तकनीकी दिशा को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता होगी। आने वाले समय में, यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी किस तरह से इस बदलाव का सामना करती है और नए नेतृत्व के तहत कैसे आगे बढ़ती है।