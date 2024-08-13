Cognizant क्यों हो गई सोशल मीडिया पर ट्रोल? 

हाल ही में, भारतीय आईटी कंपनी Cognizant ने फ्रेशर्स के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष (LPA) की सैलरी की घोषणा की, जिसने सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। इस सैलरी पैकेज को लेकर कई लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि एक पानी पूरी वाला इससे ज्यादा पैसा कमा लेता है।



मीम्स की बाढ़



Cognizant के इस सैलरी पैकेज पर लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कई मजेदार मीम्स बनाए हैं। कुछ मीम्स में लोगों ने इस सैलरी को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की है, जबकि अन्य ने इसे मजाक में लिया है। उदाहरण के लिए, कुछ मीम्स में दिखाया गया है कि कैसे युवा स्नातक इस सैलरी को सुनकर चौंक गए हैं और अपनी उम्मीदों को कम कर रहे हैं। दरअसल कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला है जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है।





कई लोग इसे भारतीय आईटी उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सैलरी पैकेज के बीच के अंतर के रूप में देख रहे हैं। Cognizant की 2.5 LPA सैलरी की घोषणा ने न केवल युवाओं में चर्चा का विषय बनाया है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक मजेदार माहौल भी तैयार किया है। यह घटना इस बात का संकेत है कि कैसे सैलरी पैकेज और नौकरी के अवसरों पर युवाओं की अपेक्षाएँ बदल रही हैं।