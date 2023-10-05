भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन Mukesh Ambani ने एक और बड़ी डील कर डाली है। मुकेश अंबानी ने इस बार फिरंगियों की बड़ी कंपनी खरीद डाली है। इस डील के जरिए रिलायंस की ओर से कई सौ करोड़ों का खर्चा किया जाएगा। दरअसल, ब्रिटेन की फैशन सेक्टर की बहुत बड़ी रिटेल कंपनी SuperDry के साथ Relaince की ओर से ये डील की गई है। तो चलिए जानते मुकेश अंबानी की ओर से कौन सी नई शॉपिंग की गई है। रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड RBL की यूके बेस्ड सब्सिडरी कंपनी RBUK ने यूके बेस्ड सुपरड्राई PLC के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। इसके लिए कंपनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यूके फैशन रिटेल ब्रांड सुपरड्राई साउथ एशिया के अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स रिलायंस रिटेल को 40 मिलियन पाउंड यानि कि करीब 402 करोड़ रुपये में बेचेगी।

अब ऐसे में सवाल उठता है कि सुपरड्राई कंपनी है क्या और इसमें अंबानी परिवार क्यों दिलचस्पी ले रहा है? सुपरड्राई एक फैशन कंपनी है, जो कि स्वेटशर्ट, हुडी और जैकेट बनाती है। इस ज्वाइंट वेंचर में सुपरड्राई की हिस्सेदारी 24% होगी, जबकि रिलायंस ब्रांड्स का 76% स्टेक होगा। RBL ने 2012 में सुपरड्राई PLC के साथ एक लॉन्गटर्म फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया था। इसका मकसद भारतीय बाजार में रिलायंस ब्रांड के जरिए ग्राहकों तक ब्रांडेड प्रोडक्ट पहुंचाने का था। रिलायंस रिटेल साल 2012 से भारत में सुपरड्राई का फ्रैंचाइजी पार्टनर रहा है। यह 50 शहरों में 200 पॉइंट ऑफ सेल पर मौजूद है। ई-कॉमर्स के जरिए इसकी 2,300 से ज्यादा भारतीय शहरों में है। वहीं रिलायंस पूरे भारत में 18,000 से अधिक स्टोर ऑपरेट करता है। इसकी प्रजेंस करीब 7,000 शहरों और कस्बों में है। इसके पास करीब 50 फैशन ब्रांड है।

रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड के एमडी Darshan Mehta ने कहा, सुपरड्राई के साथ एक दशक से भी अधिक समय से भारत में हमारा सफर फायदमंद और उम्दा रहा है। इस साझेदारी के साथ हम एक नए युग प्रवेश कर रहे हैं। सुपरड्राई के सीईओ और फाउंडर Julian Dunkerton ने कहा, हमें खुशी है हम अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर, रिलायंस के साथ इस IP एग्रीमेंट की घोषणा कर रहे हैं। सुपरड्राई के लिए यह शानदार अवसर है और रिलायंस के साथ हमारे पहले से मौजूदा संबंध हमें और ज्यादा मजबूती देंगे। इस ब्रांड ने लगातार भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी पहचान बनाई है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन भी ब्रांड एंबेसडर के रूप में 2022 से ब्रांड का हिस्सा हैं। सुपरड्राई फिलहाल नए कैंपेन और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है। इस वक्त सुपरड्राई होलसेल की हालत थोड़ी नाजुक चल रही है और ऑर्डर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी फंडिंग से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना कर रही है। इस समय रिलायंस के साथ ये डील सुपरड्राई के लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है।

